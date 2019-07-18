Семья маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всей Эстонией, обращается в суд

«Дорогие друзья! Я знаю, что теперь могу вас так называть, так как вы вместе с нами переживали трагедию нашей семьи и поддерживали и продолжаете поддерживать нас и нашу крошку Ариэллу. Именно поэтому я считаю нужным поделиться с вами нашими новостями.

В память о нашей девочке и с полным пониманием того, что ребенка нам не вернуть, но желая достойного обращения к другим родителям и деткам, мы семьей и близким кругом приняли решение подать в международный суд дело нашей девочки.

К этому решению мы шли не один день и не один месяц, все хорошо взвесив и обдумав. Самое большое мое желание - действительно дать другим родителям и их больным деткам возможность понимания и действия, на достойную профессиональную и человеческую помощь, чтобы облегчить этот невыносимо тяжелый путь борьбы за свои права и жизнь!

Мы не спешим никого обвинять и утверждать, что наши врачи некомпетентны. Но мы хотим, наконец, найти для себя правду и пережить весь тот моральный террор, через который мы прошли.

В международном суде осведомлены о нашем ходатайстве и видят возможность рассмотрения. С нашей стороны нам необходимо собрать средства за судебные издержки и оплатить.

Подать заявление необходимо без задержек, до сентября этого 2019 года. Мы со своей стороны все тщательно подготовили.

В связи с этим, посовещавшись и взвесив все, включая все свои финансовые возможности, мы с мужем решили продать нашу машину (PEUGEOT 5008 MPV AUTOMATIC 1.6 LITER ENGINE DIESEL 2010).

Сумма от продажи нашей ласточки пойдет на оплату судебных издержек по делу нашей крошки!

И у меня к вам, друзья, большая человеческая просьба, сделать репост моей записи, чтобы новый хозяин для нашей машины скорее нашелся, и дело как можно скорее сдвинулось с места.

За эти пять месяцев и шесть дней я прошла все стадии боли, гнева, отчаяния, слез, непонимания, агонии... Принятия, любви, жизни, себя, всего и всех вокруг. И я продолжаю идти по этому круговороту эмоций, принимая каждый новый день и вдыхая воздух каждый раз по-новому...

Я знаю, мой путь еще долог (а точнее, длинною в жизнь), и на этом пути я не хочу обернуться назад в один день и понять что мы сделали недостаточно. Моя крошка, моя принцесса достойна самого лучшего, ровно как и другие дети и родители. Я не позволю попирать ее имя и сквернословить ее память. Никогда.

Огромное человеческое спасибо всем вам, наши дорогие друзья и помощники!» (сохранены стиль и орфография оригинала - прим. ред.)