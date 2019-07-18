Из-за скандала с отмыванием денег клиенты массово уходят от Danske Bank

«Эстонский инцидент негативно повлиял на удовлетворенность наших клиентов и отток розничных клиентов в Дании. По сравнению с прошлыми кварталами мы видим во втором квартале улучшение ситуации», – сказано в сообщении от Danse.

Исполнительный директор банка Крис Вогельзанг отметил, что в первой половине 2019 года на прибыльность повлияли увеличившиеся расходы на контроль соответствия, скудная интресс-среда и давление на норму прибыли.

«В следующие месяцы в нашем фокусе анализ нашей дальнейшей стратегии. В течение этого года мы сообщим, как Danske сможет обеспечить великолепный показатель удовлетворенности клиентов», – заявил Вогельзанг.