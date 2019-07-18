Из-за скандала с отмыванием денег клиенты массово уходят от Danske Bank

Чистая прибыль Danske Bank в первом полугодии упала на 24 процента до 7 миллиардов датских крон или 937,4 миллиарда евро. Из-за эстонского скандала с отмыванием денег за полгода банк потерял на своем родном рынке 13 600 клиентов, пишет Postimees.
«Эстонский инцидент негативно повлиял на удовлетворенность наших клиентов и отток розничных клиентов в Дании. По сравнению с прошлыми кварталами мы видим во втором квартале улучшение ситуации», – сказано в сообщении от Danse.
Исполнительный директор банка Крис Вогельзанг отметил, что в первой половине 2019 года на прибыльность повлияли увеличившиеся расходы на контроль соответствия, скудная интресс-среда и давление на норму прибыли.
«В следующие месяцы в нашем фокусе анализ нашей дальнейшей стратегии. В течение этого года мы сообщим, как Danske сможет обеспечить великолепный показатель удовлетворенности клиентов», – заявил Вогельзанг.
Торговая прибыль Danske уменьшилась за первые полгода на 15 процентов до 281,2 миллионов евро. Другие доходы выросли до 227,6 миллиона евро благодаря доходам от продажи шведского пенсионного фонда.