Почему к фонтану Треви в Риме больше никого не пускают?

Полицейские столицы Италии теперь имеют законное право запрещать подход к знаменитому фонтану Треви, если количество туристов вокруг него становится критическим. Так, в минувшие выходные местные правоохранительные органы оцепили подступ к достопримечательности с помощью желтых лент. Перекрытым оказался не только сам фонтан, но и ведущая к нему лестница.

Как пишет издание, полиция в часы пик теперь будет держать туристов не расстоянии от всемирно известной работы архитектора Николы Сальви. Это нужно для того, чтобы обеспечить выполнение нового постановления местных властей. Согласно принятому администрацией Рима положению, жителям и гостям города запрещено на всех частях монументального фонтана сидеть, лежать, лазать или выполнять любые другие действия, не совместимые с естественным предназначением сооружения, сообщает turizm.ru. Запреты распространяются в том числе на любые ступеньки. Данное постановление принято после нескольких актов вандализма в Риме, которые привели к повреждению столичных памятников, а также после ряда случаев купания в фонтане Треви. Издание также отмечает негативную реакцию туристов на подобные меры.