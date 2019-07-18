Фото: удивительно маленький и дешевый домик в Нымме

В этом крошечном домике можно разместить офис, мастерскую, студию или даже магазин. Благодаря большим окнам в доме много света, и внутри он кажется просторнее, чем есть на самом деле. Дом расположен близко к проезжей части, поэтому в случае необходимости парковать машину можно прямо рядом с домом.