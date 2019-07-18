Фото: удивительно маленький и дешевый домик в Нымме

Этот двухэтажный трехкомнатный частный дом площадью 53 м2 находится на ныммеской улице Нурме.
В этом крошечном домике можно разместить офис, мастерскую, студию или даже магазин. Благодаря большим окнам в доме много света, и внутри он кажется просторнее, чем есть на самом деле. Дом расположен близко к проезжей части, поэтому в случае необходимости парковать машину можно прямо рядом с домом.
На первом этаже дома находится кухня-гостиная, туалет и ванная в стадии строительства. Планируется также баня. При этом в доме сейчас отсутствуют и водоснабжение, и канализация. Подключение к городским сетям разрешено, имеется проект, остается лишь завершить работу.
Отапливается дом воздушно-тепловым насосом. Можно использовать и электроотопление. На втором этаже в настоящий момент открытое пространство, где можно оборудовать спальню или детскую.
Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.