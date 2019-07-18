Суровая реальность: происшествия с участием электросамокатов становятся все серьезнее

Свежий пример. Вчерашний полдень напротив торгового центра Kristiine: ехавшая по тротуару вдоль улицы Эндла на электросамокате Bolt женщина средних лет не учла того, что столичные дорожные строители почему-то любят устанавливать в местах перехода дорог для легкого транспорта и проезжей части барьеры высотой в несколько сантиметров. В результате, пересекая улицу Мадара, она налетела на такую бровку. Пострадавшей потребовалось вызвать скорая помощь.

Главврач Таллинской скорой помощи Рауль Адлас сказал Postimees, что в летний период в столице каждый день в услугах скорой помощи нуждаются по три-четыре человека, упавших с велосипеда, самоката или скейтборда.

Самокат Bolt ФОТО: Aйвар Пау

"Вчера было три человека, упавших с велосипеда, и один - с самоката", - сказал Адлас.

В Таллинне услугу аренды электросамоката сейчас предлагает местное предприятие Bolt и литовское CityBee. Всего в аренду сдается почти полтысячи таких самокатов. Для них действует ограничение скорости в 20 км/ч, и ездить на них можно только в предусмотренных для пешеходов зонах, а также на дорогах для немоторизованного транспорта.

Ведущий специалист Департамента полиции и погранохраны Сирье Лойго вчера сказала в эфире программы ЭТВ Ringvaade, что подавляющая часть происшествий с участием велосипедистов до полиции не доходит, поскольку падения, как правило, не считаются дорожно-транспортными происшествиями. Самокаты, как и скейтборды, в Эстонии по закону считаются сейчас вспомогательными средствами пешехода.

Лойго подтвердила, что появление в дорожном движении электросамокатов требует регуляции на уровне закона, и Министерство экономики и коммуникаций выдвинуло такую инициативу.

"Я уверена, что к следующему сезону они будут регулироваться у нас согласно закону о дорожном движении", - сказала Лойго.

Аккумулятор спалил дом

С электрическими велосипедами происходят порой и происшествия совсем другого рода.

В конце июня в жилом доме возник серьезный пожар, причиной которого стал дефектный аккумулятор электрического велосипеда, стоявший на зарядке в жилом помещении. Из-за перегрева аккумулятор взорвался и привел к возгоранию.

Загоревшийся электровелосипед ФОТО: Salva

«От худшего уберегло только то, что взрыв и пламя заметили находившиеся по другую сторону улицы молодые люди, которые незамедлительно позвонили по номеру 112, - описал случившееся сын владельцев дома Мартин Эрвин. – Пламя появилось сразу же после взрыва, никакого медленного горения не было, поскольку огонь подхватили находящиеся вокруг книги и бумаги».

Эрвин добавил, что велосипедный аккумулятор, произведенный в Китае, был оставлен в комнате на подзарядку: «В результате одна комната полностью уничтожена, а в следствие жара, дыма и тушения восстановлению подлежит весь дом».