Эстонские шпажистки начали борьбу за медали чемпионата мира

Среди 64 лучших шпажисток оказались четыре представительницы Эстонии: Катрина Лехис, Кристийна Кууск, Ирина Эмбрих и Юлия Беляева. Барьер первого круга преодолели только Ирина Эмбрих и Катрина Лехис.

Чемпионка мира 2013 и 2017 годов, Юлия Беляева, в первом круге встречалась с чемпионкой мира и Олимпиады, китаянкой Сюй Аньци. Удачно начав встрчу, Беляева к середине поединка оказалась в роли догоняющей - 5:8, однако сумела сократить отставание до минимума 12:13. К сожалению переломить ход поединка наша спорстменка не смогла и проиграла Сюй Аньци 14:15.

Катрина Лехис легко переиграла чешку Катарина Салегерову 15:8. Кристийна Кууск не смогла ничего противопоставить Саре Бесбес из Туниса 9:15, а Ирина Эмбрих в драматичном поединке оказалась сильнее польской спортсменки Александры Замаховски 15:13. Эмбрих проигрывала полячке в середине матча 4:5, но сумела переломить ситуацию и повести 9:6 и 13:9. Замаховска сумела подобраться к нашей спортсменке, сократив отставание до минимума, 14:13, но решающий укол оказался за Эмбрих 15:13.