Зеленский хочет давать гражданство украинцам из других стран

Также МИД Украины поручено разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах,пишет DW.com. Как следует из текста сообщения, эти меры предприняты в ответ на решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям всего Донбасса.

"С грустью и негодованием"

Известие о соответствующем указе Путина в офисе Зеленского встретили с грустью и негодованием."Считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало", - подчеркивается в опубликованном сообщении.

Ранее в тот же день сообщалось, что, в соответствии с новым указом Путина, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке отныне могут претендовать не только те украинцы, которые проживали на территориях так называемых ДНР и ЛНР, но и жители районов Донбасса, подконтрольных Киеву.