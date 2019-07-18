Зеленский хочет давать гражданство украинцам из других стран

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Об этом сообщается в среду, 17 июля, на странице Facebook президентского офиса.
Также МИД Украины поручено разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах,пишет DW.com. Как следует из текста сообщения, эти меры предприняты в ответ на решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям всего Донбасса.
"С грустью и негодованием"
Известие о соответствующем указе Путина в офисе Зеленского встретили с грустью и негодованием."Считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало", - подчеркивается в опубликованном сообщении.
Ранее в тот же день сообщалось, что, в соответствии с новым указом Путина, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке отныне могут претендовать не только те украинцы, которые проживали на территориях так называемых ДНР и ЛНР, но и жители районов Донбасса, подконтрольных Киеву.
24 апреля Путин подписал указ, позволяющий получать российское гражданство в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР. По состоянию на 17 июля, российские паспорта получили около 10 тысяч жителей самопровозглашенных республик.