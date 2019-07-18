Поджог студии аниме в Киото: более 20 погибших, многие в критическом состоянии

По меньшей мере, 24 человека погибли в пожаре на студии по производству аниме в японском городе Киото, сообщает в четверг агентство Associated Press.
По данным представителя местной пожарной службы, 36 человек получили травмы, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось о десяти погибших.
По данным японского телеканала NHK, в момент пожара в здании находились примерно 70 человек, и со многими из них до сих пор не удалось установить связь.
Свидетели сообщали, что перед пожаром в здании находился 41-летний мужчина, который разливал вокруг бензин и кричал: "Умрите!" Он также получил травмы и был доставлен в больницу.
В настоящий момент полиция, в частности, проверяет версию поджога в качестве возможной причины пожара.
На месте пожара работают 35 единиц специальной техники.