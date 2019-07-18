Чт, 18.07.2019
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Поджог студии аниме в Киото: более 20 погибших, многие в критическом состоянии

Пожар на студии аниме в Киото.

ФОТО: KYODO Kyodo / REUTERS

По меньшей мере, 24 человека погибли в пожаре на студии по производству аниме в японском городе Киото, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным представителя местной пожарной службы, 36 человек получили травмы, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

По данным японского телеканала NHK, в момент пожара в здании находились примерно 70 человек, и со многими из них до сих пор не удалось установить связь.

Горящее здание в Киото.

ФОТО: JIJI PRESS / AFP

Свидетели сообщали, что перед пожаром в здании находился 41-летний мужчина, который разливал вокруг бензин и кричал: "Умрите!" Он также получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящий момент полиция, в частности, проверяет версию поджога в качестве возможной причины пожара.

Пожар на студии аниме в Киото.

ФОТО: / AP

На месте пожара работают 35 единиц специальной техники.

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