Поджог студии аниме в Киото: более 20 погибших, многие в критическом состоянии

По данным представителя местной пожарной службы, 36 человек получили травмы, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

По данным японского телеканала NHK, в момент пожара в здании находились примерно 70 человек, и со многими из них до сих пор не удалось установить связь.

Горящее здание в Киото. ФОТО: JIJI PRESS / AFP

Свидетели сообщали, что перед пожаром в здании находился 41-летний мужчина, который разливал вокруг бензин и кричал: "Умрите!" Он также получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящий момент полиция, в частности, проверяет версию поджога в качестве возможной причины пожара.

Пожар на студии аниме в Киото. ФОТО: / AP