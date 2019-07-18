Райво Варе: последствия охоты на гастарбайтеров для эстонской экономики могут быть непредсказуемыми

– Откуда растут ноги этих проблем?

– Из нескольких источников. Во-первых, это источник социального недовольства. И хотя зарплаты растут опережающими темпами, а наша конкурентоспособность в структуре экономики падает, но все равно этого мало, так как мы уже психологически находимся в сфере притяжения общества достатка Скандинавских стран. Под эту психологию подстраиваются политики, которые обречены делать то, что они делают.

А есть еще и политическая подоплека (ужесточение требований инициировано борющейся с мигрантами партией EKRE, лидером которой является глава МВД Март Хельме – прим.ред.).

Трудовой ресурс их третьих стран – более бедных стран – завязан на миграционной политике. И все это понимают. И если мы посмотрим сегодня, откуда к нам едут гастарбайтеры, то главный удар придется на украинцев.

Украина сегодня – большой ресурс для всех Балтийских стран, Польши, Венгрии, Словакии, Чехии. И это весьма квалифицированная рабочая сила. На многих производствах в Эстонии, где от работников требуется квалификация техникума, работают украинские инженеры с высшим образованием. И очень хорошо работают, зарабатывая в два раза больше, чем в среднем по Эстонии.

Почему? Потому что в этом конкретном секторе ни за какие деньги – даже за 2 000 евро – проблему нехватки кадров местными трудовыми ресурсами не решить. В промышленном и сельскохозяйственном секторе просто людей нет. Это вам не строители, которых еще хоть как-то можно вернуть из Финляндии.

– А квоты на ввоз иностранной рабочей силы здесь ни при чем? Ведь многие обходные схемы обязаны им...

– Жесткая квота в 1315 человек на год, которая заполняется за первые дни января, практически себя изжила. Нужны промежуточные варианты. Вне квоты у нас проходят только IT-специалисты. И слава Богу! Если бы и этого не было, то был бы полный мрак. Электронщики, имеющие квалификацию мирового уровня, тоже нуждаются в исключениях.

– Реально ли взять под контроль сомнительные схемы?

– До какой-то степени. Напрашивается аналогия, связанная с борьбой в ЕС против гигантов международного рынка типа Google.

Речь идет о прямом налогообложении на месте производства прибыли, а не в месте регистрации. Это логика смогла бы скорректировать ситуацию лучше, чем борьба только с помощью штрафов.

Фокус в том, что доказательства того, являются ли действия с гастарбайтерами законными или нет, перекладываются с плеч государства на плечи предпринимателя. И каким макаром предпринимателю определить, что там в Чехии или Польше происходит?

Штраф в 64 000 евро означает, что субподрядчики просто вылетают с рынка, генподрядчики начинают бороться за оставшихся.

Кроме, того, на геподрядчика будут перекладываться обязательства доказательств законности. Всё будет очень сложно.

Перекладывание государством обязанности доказательства того, что ты не нарушаешь закон, на самого человека, находится на грани фола – с точки зрения презумпции невиновности и конституционных принципов.

– То есть, пострадают все – и мошенники, и законопослушные работодатели?

– В том-то и дело! Сейчас, как обычно, всех гребут под одну гребенку.

И в этом главная проблема – неспособность государства отличать мух от котлет и нежелание этим заниматься.

И вместо этого – обязывать других заниматься государственными делами, и к тому же с них еще и требовать, и их же наказывать!

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: чем обернется усиление контроля за гастарбайтерами? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Joosep Pank