Студия Postimees: чем обернется усиление контроля за гастарбайтерами?
МВД возьмет под жесткий контроль иностранную рабочую силу. Работодатели больше не смогут прикрываться субподрядчиками. Штрафы за нарушение — до 64 000 евро.
Предприниматель, эксперт в области транзита и экономики Райво Варе прокомментирует в студии Rus.Postimees, к чему может привести новая ситуация. Смотрите интервью в прямом эфире в 15:30!
- Как воспринимают бизнесмены новую инициативу МВД об ужесточении ответственности для работодателей, использующих обходные схемы при найме иностранцев?
- Останется ли наем выгодным для эстонских работодателей, если им придется платить налоги за арендованных работников или штрафы до 64 тысяч евро?
- Станет ли сложнее найти работников, учитывая то, что есть фирмы, остро нуждающиеся в гастарбайтерах? Насколько "поправка Хельме" сделает такие фирмы жизнеспособными?
- Будет ли это выгодно государству?
- Может ли новая ситуация привести к росту зарплат?