Чт, 18.07.2019
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Студия Postimees: чем обернется усиление контроля за гастарбайтерами?
15:30

Broadcast from Postimees. Raivo Vare, Interviewed by Ainar Ruussaar.

ФОТО: Erik Prozes

МВД возьмет под жесткий контроль иностранную рабочую силу. Работодатели больше не смогут прикрываться субподрядчиками. Штрафы за нарушение — до 64 000 евро.

Предприниматель, эксперт в области транзита и экономики Райво Варе прокомментирует в студии Rus.Postimees, к чему может привести новая ситуация. Смотрите интервью в прямом эфире в 15:30! 

  • Как воспринимают бизнесмены новую инициативу МВД об ужесточении ответственности для работодателей, использующих обходные схемы при найме иностранцев?  
  • Останется ли наем выгодным для эстонских работодателей, если им придется платить налоги за арендованных работников или штрафы до 64 тысяч евро?
  • Станет ли сложнее найти работников, учитывая то, что есть фирмы, остро нуждающиеся в гастарбайтерах? Насколько "поправка Хельме" сделает такие фирмы жизнеспособными?
  • Будет ли это выгодно государству?
  • Может ли новая ситуация привести к росту зарплат? 

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