Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Ниццу за 101 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 101 евро
Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 111 евро
Туда-обратно из Таллинна в Болонью начиная со 114 евро
Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 128 евро
Туда-обратно из Таллинна на Тенерифе начиная со 146 евро
Туда-обратно из Риги на Сейшельские острова начиная с 595 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 31 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 39 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону / на Коста-Брава начиная с 81 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная со 117 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 281 евро
Туда-обратно из Риги в Рейкьявик начиная с 79 евро