Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны

Сервис по обмену использованных смартфонов на новые BankMyCell опубликовал отчет, согласно которому все меньше владельцев iPhone обменивают свои старые iPhone на новый смартфон от Apple.
По словам компании, она собрала данные о более чем 38 тыс человек, обменявших свои смартфоны с октября 2018 года, и в конечном итоге пришла к выводу, что удержание Apple пользователей снизилось на 15,2% по сравнению с мартом 2018 года. По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев, пишет ferra.ru.
Основываясь на данных других компаний, в дополнение к своим собственным выводам, BankMyCell заявила, что лояльность iPhone находится на историческом минимуме с 2011 года, составив 73% по сравнению с рекордным показателем в 92% в 2017 году.
Напомним, что буквально на днях стало известно, что во втором квартале 2019 года на iOS-устройства приходилось 36% проданных в США смартфонов, что на 2,4% меньше, чем в том же квартале прошлого года. Продажи телефонов на Android, наоборот, выросли на 2,5%, достигнув уровня в 61%.