Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны

Основываясь на данных других компаний, в дополнение к своим собственным выводам, BankMyCell заявила, что лояльность iPhone находится на историческом минимуме с 2011 года, составив 73% по сравнению с рекордным показателем в 92% в 2017 году.

Напомним, что буквально на днях стало известно, что во втором квартале 2019 года на iOS-устройства приходилось 36% проданных в США смартфонов, что на 2,4% меньше, чем в том же квартале прошлого года. Продажи телефонов на Android, наоборот, выросли на 2,5%, достигнув уровня в 61%.