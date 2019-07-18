Узнайте, какие сайты по продаже недвижимости занимают первые пять позиций в мире

С помощью аналитической системы SimilarWeb стало известно, какие сайты по продаже недвижимости занимают первые пять позиций в мире.

1. Zillow.com. США

Продажа дома сложна, но как говорится на самом сайте «Zillow меняет это». Действительно, на этом сайте все просто. Регистрация с помощью соцсетей занимает несколько секунд. После чего можно выбрать «Продавать самому» или «Вместе с агентом». Если самостоятельно, то следует добавить на сайт фото и описание недвижимость. С помощью агента тоже удобно: можно выбрать не только опцию «с агентом», но и посмотреть, какой именно маклер будет продавать ваш дом. Также на сайте присутствуют отделы с кредитными калькуляторами и даже центр выкупа. Отличительной чертой платформы есть специально разработанная формула «Zestimate». Она показывает, по какой цене продать домреально.

2. Realtor.com. США

Вторую позицию занимает сайт, который также отличается простотой и высоким функционалом. Он похож на zillow.com, но есть и отличительные моменты. На этом сайте можно узнать уровень преступности в районе, школьные рейтинги и многое другое. Также есть раздел с подробностями, кто из знаменитостей и за сколько продает дом. На сайте для этого есть даже специальный раздел.

3. Trulia.com. США

По своему функционалу сайт очень похож на realtor.com. Там так же доступны рейтинги школ, уровень преступности, отдаленность школа, магазинов, ресторанов.

4. Rightmove.co.uk. Великобритания

Сайт находится на четвертом месте в мире по популярности. Имеет кредитные и ипотечные калькуляторы. На сайте можно посмотреть, за сколько продается недвижимость в определенном районе. Можно участвовать в аукционах и инвестировать в недвижимость. Также доступен поиск домов и квартир за рубежом.

5. Redfin.com. Великобритания