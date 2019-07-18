Новая тенденция: туристы из Азии диктуют политику на судах линии Хельсинки-Таллинн

Хотя на улицах Старого города азиатские туристы уже давно не редкость, в последнее время большинство из них прибывает в Таллинн по морю из Хельсинки. Это совершенно новая целевая группа туристов, под особенности которой судоходные фирмы значительно реорганизовали свои продукты и услуги, пишет Postimees.
Под термином "азиатский турист" судоходные фирмы имеют в виду по большей части граждан Японии, Китая и Южной Кореи. Скоростное сообщение между Европой и Азией обеспечивает аэропорт Хельсинки, из которого можно летать в 21 пункт назначения в Азии - это 120 рейсов в неделю. Такие цифры выводят аэропорт Хельсинки на пятое место в Европе по количеству прямых рейсов в Азию - вслед за Лондоном, Парижем, Франкфуртом и Амстердамом.
Вполне логично, что если человек предпринимает столь дальнее путешествие, он хочет увидеть как можно большую часть Северных стран, так что многие туристы добираются и до Таллинна. Хотя в общем смысле туристы из Азии не отличаются от других путешественников, есть все же определенные особенности, с которыми на судоходных линиях Таллинн-Хельcинки при оформлении политики товаров и услуг считаются все больше.
Алкоголю туристы из Азии предпочитают косметику и модные вещи
Исполнительный директор паевого товарищества Viking Line Eesti Инно Бороденко говорит, что если обычно на судах покупают много алкоголя и табачных изделий, то для азиатов эти категории товаров представляют меньше интереса, чем, например, косметика и предметы моды. Многие проявляют интерес к местным сувенирам. Директор Eckerö Line AB OY по продажам и маркетингу Пеэп Сийнмаа подтверждает, что ассортимент сувениров должен идти в ногу со временем. "При выборе товара мы напрямую в сторону Азии не смотрим, но расширили ассортимент местных продовольственных и дизайнерских сувениров, и этому рады все международные туристы", - говорит он.
Исполнительный директор Tallink Silja Маргус Шультс также подтверждает, что в целом торговля на судне приспособлена под потребительские привычки азиатских туристов. Они в большинстве своем приходят в магазины очень хорошо информированными, у них есть конкретные предпочтения в части товаров, и зачастую они хотят делать покупки в больших количествах. Для азиатских туристов кроме того важно наличие подходящих для них способов оплаты.
Учитываются пищевые предпочтения
Понятное дело, что азиатам несложно найти привычную для себя еду. В судовых ресторанах и на шведском столе пассажирам предлагают различные блюда азиатской кухни. Кроме того, в меню на судах фирмы Tallink добавлены фотографии и тексты на родном для туристов языке, чтобы заказ стал еще проще. Наличие палочек для еды уже само собой разумеется. Конечно, не все изменения делаются исключительно в интересах туристов из Азии. "Существенно возросло количество пассажиров из Индии, очень большая часть которых - вегетарианцы, а поскольку любителей вегеарианской еды стало много и у нас, добавление в меню таких блюд одновременно преследовало интересы и местных, и дальних рынков", - объясняет Сийнмаа.
Все доступно на родном языке
Помимо адаптации ассортимента товаров и питания судовые компании обеспечивают для азиатских туристов судовую информацию на родном языке. Сийнмаа сказал, что Eckerö Line обращает большое внимание на удобства именно для китайских туристов, поскольку многие китайцы отправляются в морские путешествия в одиночку. Чтобы туристы не оказались в проблемной ситуации, на судах работает обслуживающий персонал, говорящий на китайском языке. На судах Tallink в летний период дополнительно набирается персонал, говорящий на китайском, японском и корейском языках.
Одно из решений, созданных специально для азиатских туристов - это автоматы с бесплатной горячей водой на судах Tallink.
Таллиннский аэропорт адаптировать свои услуги под азиатских туристов еще не успел, поскольку число прибывающих из Хельсинки по воздуху азиатов составляет небольшую часть от общего числа авиапассажиров. "Если чисто путешественников из Азии начнет скачкообразно расти, мы, конечно, готовы оперативно отреагировать и внести изменения", - заверяет пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс.