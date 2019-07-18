Новая тенденция: туристы из Азии диктуют политику на судах линии Хельсинки-Таллинн

Под термином "азиатский турист" судоходные фирмы имеют в виду по большей части граждан Японии, Китая и Южной Кореи. Скоростное сообщение между Европой и Азией обеспечивает аэропорт Хельсинки, из которого можно летать в 21 пункт назначения в Азии - это 120 рейсов в неделю. Такие цифры выводят аэропорт Хельсинки на пятое место в Европе по количеству прямых рейсов в Азию - вслед за Лондоном, Парижем, Франкфуртом и Амстердамом.

Азиатские туристы в Старом Таллинне. ФОТО: Mихкель Марипуу

Вполне логично, что если человек предпринимает столь дальнее путешествие, он хочет увидеть как можно большую часть Северных стран, так что многие туристы добираются и до Таллинна. Хотя в общем смысле туристы из Азии не отличаются от других путешественников, есть все же определенные особенности, с которыми на судоходных линиях Таллинн-Хельcинки при оформлении политики товаров и услуг считаются все больше.

Алкоголю туристы из Азии предпочитают косметику и модные вещи

Исполнительный директор паевого товарищества Viking Line Eesti Инно Бороденко говорит, что если обычно на судах покупают много алкоголя и табачных изделий, то для азиатов эти категории товаров представляют меньше интереса, чем, например, косметика и предметы моды. Многие проявляют интерес к местным сувенирам. Директор Eckerö Line AB OY по продажам и маркетингу Пеэп Сийнмаа подтверждает, что ассортимент сувениров должен идти в ногу со временем. "При выборе товара мы напрямую в сторону Азии не смотрим, но расширили ассортимент местных продовольственных и дизайнерских сувениров, и этому рады все международные туристы", - говорит он.

Исполнительный директор Tallink Silja Маргус Шультс также подтверждает, что в целом торговля на судне приспособлена под потребительские привычки азиатских туристов. Они в большинстве своем приходят в магазины очень хорошо информированными, у них есть конкретные предпочтения в части товаров, и зачастую они хотят делать покупки в больших количествах. Для азиатских туристов кроме того важно наличие подходящих для них способов оплаты.

Учитываются пищевые предпочтения

Понятное дело, что азиатам несложно найти привычную для себя еду. В судовых ресторанах и на шведском столе пассажирам предлагают различные блюда азиатской кухни. Кроме того, в меню на судах фирмы Tallink добавлены фотографии и тексты на родном для туристов языке, чтобы заказ стал еще проще. Наличие палочек для еды уже само собой разумеется. Конечно, не все изменения делаются исключительно в интересах туристов из Азии. "Существенно возросло количество пассажиров из Индии, очень большая часть которых - вегетарианцы, а поскольку любителей вегеарианской еды стало много и у нас, добавление в меню таких блюд одновременно преследовало интересы и местных, и дальних рынков", - объясняет Сийнмаа.

Все доступно на родном языке

Помимо адаптации ассортимента товаров и питания судовые компании обеспечивают для азиатских туристов судовую информацию на родном языке. Сийнмаа сказал, что Eckerö Line обращает большое внимание на удобства именно для китайских туристов, поскольку многие китайцы отправляются в морские путешествия в одиночку. Чтобы туристы не оказались в проблемной ситуации, на судах работает обслуживающий персонал, говорящий на китайском языке. На судах Tallink в летний период дополнительно набирается персонал, говорящий на китайском, японском и корейском языках.

Одно из решений, созданных специально для азиатских туристов - это автоматы с бесплатной горячей водой на судах Tallink.