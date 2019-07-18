В посольстве России возразили министру Рейнсалу в связи с его заявлением о трагедии MH17

Вчера глава МИД Урмас Рейнсалу сказал, что Эстония скорбит по 298 невинным жертвам, погибшим пять лет назад, когда самолет Malaysia Airlines "Боинг"-777, рейс MH17 был сбит ракетой типа Бук российского происхождения в небе над Украиной.

«Крайне важно, чтобы всех, кто стоит за этим преступлением, призвали к ответственности. Эстония доверяет международной группе по расследованию (JIT) и полностью поддерживает ее работу и усилия, направленные на восстановление справедливости для жертв и их семей в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН», - отметил он.

«Мы приветствуем недавнее заявление международной группы по расследованию, согласно которому в Нидерландах четверым лицам предъявят уголовные обвинения. Россия должна признать свою роль в этой трагедии и в полной мере сотрудничать в рамках текущего расследования», - сказал Рейнсалу.

В ответ на своей Facebook-странице посольство России в Эстонии опубликовало следующее заявление:

«Россия с первого дня трагедии взаимодействовала в ее расследовании с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию о рейсе MH17. Однако переданные сведения упорно игнорировались или же продолжают замалчиваться в рамках следственных процедур ССГ. О политизации ведущегося расследования предельно ясно заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, указавший 31 мая с.г. на пресс-конференции в Токио на то, что изучение обстоятельств трагедии сконцентрировано на попытке обвинить в случившемся Россию. Он не скрывал своего разочарования по поводу того, что до сих пор так и неизвестно, кто выпустил ракету по самолету.

Получается, что кому-то это уже известно. Появляющиеся сейчас заявления, где Россия уже «назначена» виновной в произошедшей в небе Украины трагедии, следует расценивать не иначе как попытку увести от беспристрастного анализа ведущееся расследование.

Хотелось бы подчеркнуть, что при всем этом у российской стороны полностью сохраняется готовность к сотрудничеству в интересах выявления истинных виновников столь чудовищного преступления. Это – вполне посильная задача, если во главу угла ставить сугубо профессиональные, а не политико-пропагандистские подходы».

Нидерланды и Австрия, чьи граждане были на борту "Боинг"-777, считают Россию ответственной за трагедию.

В июне обвинения в рамках расследования дела о гибели самолета МН17 предъявлены трем россиянам (бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным «Хмурый» и его заместителю Олегу Пулатову), а также гражданину Украины Леониду Харченко. Всех подозреваемых объявили в международный розыск, получены ордера на их арест. Двое из них находятся в России.