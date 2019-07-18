Фото и видео: в Бразилии обнаружили завод, на котором выпускались поддельные Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи обнаружила подпольную фабрику, на которой выпускались реплики спорткаров Ferrari и Lamborghini, которые затем продавались по всей стране по цене в 8% от стоимости настоящих машин итальянских компаний (от 43 000 евро).
После сообщений об обнаружении фабрики представители компаний Ferrari и Lamborghini пожаловались в полицию на нелегальное копирование автомобилей, но наказанием для предпринимателей, скорее всего, станет только крупный штраф, пишет Newsru.com.
Desbarataron en Brasil una fábrica clandestina que falsificaba autos de lujo Ferrari y Lamborghini https://t.co/YZgnNi9kl4 pic.twitter.com/eq5DzfEwzP— Infobae América (@InfobaeAmerica) 17 июля 2019 г.
Интересно, что обычно производством подделок продуктов различных компаний, включая производителей машин, славится Китай, где реплики производятся вполне официально. Например, компания Landwind выпускает кроссовер, являющийся клоном Range Rover Evoque, а компания Changan производит копию внедорожника Land Rover Discovery.