Чт, 18.07.2019
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  • Авто/Техника
  • Фото и видео: в Бразилии обнаружили завод, на котором выпускались поддельные Ferrari и Lamborghini

Фото и видео: в Бразилии обнаружили завод, на котором выпускались поддельные Ferrari и Lamborghini

Genf 2019. Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

ФОТО: Esta Tatrik

Полиция бразильского города Итажаи обнаружила подпольную фабрику, на которой выпускались реплики спорткаров Ferrari и Lamborghini, которые затем продавались по всей стране по цене в 8% от стоимости настоящих машин итальянских компаний (от 43 000 евро).

После сообщений об обнаружении фабрики представители компаний Ferrari и Lamborghini пожаловались в полицию на нелегальное копирование автомобилей, но наказанием для предпринимателей, скорее всего, станет только крупный штраф, пишет Newsru.com.

Интересно, что обычно производством подделок продуктов различных компаний, включая производителей машин, славится Китай, где реплики производятся вполне официально. Например, компания Landwind выпускает кроссовер, являющийся клоном Range Rover Evoque, а компания Changan производит копию внедорожника Land Rover Discovery.

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