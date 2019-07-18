МВД снимает стружку с субподрядчиков

План Марта Хельме ужесточить приглашение на краткосрочную работу в Эстонию иностранцев, вызвал большой переполох в строительном секторе, поскольку мнением участников рынка не поинтересовались, пишет Postimees.
Вчера Министерство внутренних дел представило общественности поправки к закону, согласно которым предприятия, использующие краткосрочную иностранную рабочую силу, обременят большими обязанностями и ответственностью. Пресс-мероприятие сопровождалось некоторым замешательством, поскольку сходу возникло ощущение, что генподрядчики будут отвечать за иностранную рабочую силу. В действительности это не так, зато более внимательными должны будут стать субподрядчики.
В качестве одного из изменений, субподрядчики должны будут начать проверять, ведет ли занимающаяся арендой иностранной рабочей силы фирма реальную экономическую деятельность. Руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Руть Аннус привела в пример, что если в Польше есть строительная фирма, которая работает на тамошнем рынке, то у нее есть право предлагать свои услуги в Эстонии: «Если речь идет лишь о юридическом теле, которое создано для того, чтобы обходить наши требования, и предприятие в Польше не работает, то по существу отвечает хозяин стройплощадки, то есть реальное эстонское предприятие, которое получает прибыль».
Но такая задача представляет трудности даже для Департамента полиции и погранохраны (ДПП). Советник-эксперт ДПП Лийс Валк объяснила, что речь идет о фирмах-посредниках, которые созданы лишь для того, чтобы обходить зарплатные критерии, введенные в Эстонии для иностранцев.
А именно, если предприятие законно нанимает иностранца на работу, то ему нужно платить как минимум двойную среднюю брутто-зарплату по стране, которая сейчас составляет 1310 евро. Используя схемы аренды рабочей силы, это требование можно обойти.
Валк объяснила, что очень сложно установить, какой является деятельность этой фирмы в другой стране: «Если у полиции возникает подозрение в отношении фирмы, поставляющей рабочую силу в Эстонию, мы просим предприятие предоставить доказательства, например, данные об уплате налогов, договоров или сделок в другой стране». Она добавила, что это полиция может спросить как в процессе регистрации на работу, так и в ходе последующего контроля: «Если выясняем, что фирма пытается злоупотреблять регуляциями аренды рабочей силы, или предоставляет неверные данные, то мы или отказываем в регистрации на работу и аннулируем ее, или просим подать ходатайство о регистрации на работу в общем порядке».
Если работа иностранца в Эстонии не отвечает правовым актам, фирме нужно переоформить его право на работу. Если предприятие этого не сделает, то по нынешним поправкам, ему будет вынесено предписание и назначено взыскание в размере до 64 000 евро.
Член правления AMV Metall, занимающегося изготовлением и проектированием металлоконструкций, Андре Аавастик сказал, что очень сложно присматривать за деятельностью фирмы по аренде рабочей силы: «Наша иностранная рабочая сила прибывает через литовские строительные предприятия, но мне очень сложно проверить, так ли это, то есть, занимается ли фирма строительством».
Изменение касается генподрядчика только в том случае, если он использует в качестве субподрядчика иностранное предприятие. Тогда и генподрядчик обязан проверять законность пребывания в Эстонии иностранных работников. Исполнительный директор Союза строительных предприятий Индрек Петерсон сказал, что эта обязанность является странной, поскольку если заключается договор с иностранной фирмой и там написано, что обе являются строительными предприятиями, то непонятно, как партнеры должны друг друга проверять.
По его оценке, взыскание в размере 64 000 евро для субподрядчика – это слишком большая сумма: «Поскольку, как правило, проблемы связаны с субподрядчиками субподрядчиков, то этот штраф реального нарушителя не коснется. Это – мелкие мухлевщики, которые просто исчезнуть и спросить деньги будет не с кого. Будет жаль, если из-за этого начнут посматривать в сторону генподрядчика». Петерсон добавил, что обязанность контролировать для использующего иностранную рабочую силу предпринимателя – непропорциональна, и этим должно заниматься государство.
По его оценке, законопроект нужно еще немножко переварить: «Кажется, что сейчас его проталкивают силой, поскольку ни с кем на рынке не консультировались. Даже если отзыв и был, то его особо в учет не приняли».
Проблемы с фирмами аренды рабочей силы, уклоняющимися от законов, признает и союз: «Я не особо уверен, что мы решим эти вопросы такими поправками. Кажется, что производство прошло в спешке и гонке».
Союз строительных предприятий рекомендует для решения проблемы допустить предприятия к законной иностранной рабочей силе, то есть упростить получение видов на жительство: «В таком случае, можно было бы вводить отдельные условия для работников и предприятий, и исчезла бы мотивация привозить рабочую силу по сомнительным каналам».
По словам Руть Аннус, поправки повлияют на те эстонские предприятия, которые нанимают иностранцев у фирм, занимающихся арендой рабочей силы: «Если генподрядчик купил какую-то часть работы в субпордядчика, то планируемые изменения генподрядчика не коснутся, поскольку отвечает субподрядчик».
Однако генподрядчик должен учесть, что в случае если работающий у его субподрядчика иностранец оформлен на работу незаконно, то он не сможет там работать до тех пор, пока его работа в Эстонии не будет перерегистрирована. А это может означать, что субподрядчик не сможет выполнять взятые на себе перед генподрядчиком обязанности.
По словам Аннус, из-за того, что краткосрочная работа не была корректно оформлена, с начала 2018 до конца марта 2019 года, государство недополучило 8,7 миллиона евро. В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов оценило, что в 2020 году поправка может принести в бюджет почти 3,5 миллиона евро.
По сравнению с прежними годами, количество ходатайств о предоставлении разрешения на краткосрочную работу резко выросло. За этим стоит интерес эстонских работодателей использовать больше иностранной рабочей силы, и быстрое заполнение квоты на предоставление видов на жительство. Установленная правительством квота в 1315 человек заполнилась уже в начале января, а потому в качестве альтернативы работодатели используют право вербовать иностранных работников на краткосрочные работы.
Поправки могут наложить больше обязанностей и на те предприятия, которые в действительности использую работников, могут начать применять обязанность по предоставлению доказательств задним числом, а также увеличить срок производства по регистрации с нынешних 10 рабочих дней до 15. Поправки к закону должны вступить в силу 15 декабря, а время ведения производства увеличится уже с 1 сентября.
Конец махинаций с зарплатами
Март Хельме, министр внутренних дел
Сколько Эстония не получила денег от налогов из-за такого использования рабочей силы? С 1 января по 31 марта эта сумма составила 8,7 миллиона евро, что при 11,5-миллиардном бюджете может показаться небольшой суммой, но налоги и госбюджет и собираются из маленьких сумм.
Если большая часть тех людей, которые на сомнительных основаниях работают в Эстонии, прибывают сюда в качестве арендованной рабочей силы, налоги поступают не в Эстонию, а туда, где фирма по аренде рабочей силы зарегистрирована, чаще всего это – Польша и Литва.
Например, если на границе проверяют гражданина Украины, у которого в сумке лопатки, уровни и рабочие инструменты, то явно, что этот человек приехал в Эстонию не загорать и принимать грязевые ванны, а приехать работать на стройку.
Люди, которые тут краткосрочно работают, переводят свои зарплаты на родину. Это означает, что Эстония может поспособствовать им с работой, но в денежном плане все не так благоприятно. Поэтому и возникла необходимость несколько привести в порядок эту сферу деятельности.
Окажет ли это негативное влияние на проблему рабочей силы? Могу честно сказать, что не окажет, напротив, это означает, что наша конкурентная среда улучшится, улучшатся и возможности для получения работы у постоянно проживающих в Эстонии людей. Нельзя больше мухлевать с невыплаченными зарплатами, всем будут платить на равных, да и государство получит свою часть.