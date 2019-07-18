МВД снимает стружку с субподрядчиков

Конец махинаций с зарплатами

Март Хельме, министр внутренних дел

Сколько Эстония не получила денег от налогов из-за такого использования рабочей силы? С 1 января по 31 марта эта сумма составила 8,7 миллиона евро, что при 11,5-миллиардном бюджете может показаться небольшой суммой, но налоги и госбюджет и собираются из маленьких сумм.

Если большая часть тех людей, которые на сомнительных основаниях работают в Эстонии, прибывают сюда в качестве арендованной рабочей силы, налоги поступают не в Эстонию, а туда, где фирма по аренде рабочей силы зарегистрирована, чаще всего это – Польша и Литва.

Например, если на границе проверяют гражданина Украины, у которого в сумке лопатки, уровни и рабочие инструменты, то явно, что этот человек приехал в Эстонию не загорать и принимать грязевые ванны, а приехать работать на стройку.

Люди, которые тут краткосрочно работают, переводят свои зарплаты на родину. Это означает, что Эстония может поспособствовать им с работой, но в денежном плане все не так благоприятно. Поэтому и возникла необходимость несколько привести в порядок эту сферу деятельности.

Окажет ли это негативное влияние на проблему рабочей силы? Могу честно сказать, что не окажет, напротив, это означает, что наша конкурентная среда улучшится, улучшатся и возможности для получения работы у постоянно проживающих в Эстонии людей. Нельзя больше мухлевать с невыплаченными зарплатами, всем будут платить на равных, да и государство получит свою часть.