Врачи борются за жизнь чемпиона НБА и Евролиги

Чт, 18.07.2019
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Огнен Кузмич (слева)

ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS

Центровой «Црвены Звезды» и сборной Сербии Огнен Кузмич, получивший серьезные травмы в ДТП, успешно перенес операцию и находится в ста,бильном состоянии

Операция по поводу перелома челюсти и других повреждений костей черепа была необходима для того, чтобы Кузмич мог беспрепятственно дышать.

Авария произошла в воскресенье в Боснии и Герцеговине на трассе Баня-Лука — Приедор. Автомобиль Кузмича столкнулся с другим автомобилем, выехав на полосу встречного движения. 29-летний баскетболист с серьезными травмами головы и грудной клетки был срочно доставлен в Белград на вертолете, врачи ввели его в состояние искусственной комы.

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