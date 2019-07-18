Врачи борются за жизнь чемпиона НБА и Евролиги

Операция по поводу перелома челюсти и других повреждений костей черепа была необходима для того, чтобы Кузмич мог беспрепятственно дышать.

Авария произошла в воскресенье в Боснии и Герцеговине на трассе Баня-Лука — Приедор. Автомобиль Кузмича столкнулся с другим автомобилем, выехав на полосу встречного движения. 29-летний баскетболист с серьезными травмами головы и грудной клетки был срочно доставлен в Белград на вертолете, врачи ввели его в состояние искусственной комы.