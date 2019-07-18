Совершенно бесплатно: Ласнамяэ приглашает на грандиозный фестиваль

Сегодня, 18 июля, в 15:00 в Ласнамяэ начнется Фестиваль парка Кивила. В недавно открывшемся парке гостям праздника предложат разного рода аттракционы, будут представлены различные виды искусства, в том числе музыка, спорт и, конечно, будет, чем перекусить. Это третье мероприятие в рамках программы «Кинолето Ласнамяэ».
На Фестивале парка Кивила молодые люди смогут принять участие в соревнованиях по волейболу, уличному воркауту, настольному теннису и катанию на самокатах, причем победителям предусмотрены призы. Кроме того, любители езды на самокатах смогут поучаствовать в мастер-классе, где своими умениями поделятся молодые люди из общества поклонников экстремальных видов спорта «Винтовая лестница» (Keerdtrepp).
Попробовать свои силы также можно будет на специальной стене для скалолазания, в foot darts, на батуте и в зорбинге. Кроме того, в программе фестиваля ознакомление с таким видом уличного искусства, как суперграфика. Подкрепиться можно будет в палатках со стрит-фудом. В заключение фестивального дня выступит группа «Вокруг солнца» ( Around The Sun), которая поднимется на сцену в 19:00. Мероприятие бесплатное.
«Кинолето Ласнамяэ» проводится в сотрудничестве городом Таллинном, кинокомпанией Funfair Films Limited и их местным представителем - Allfilm. Культурные мероприятия проходят одновременно со съемками нового голливудского фильма Tenet («Догма»). Следующим мероприятием в рамках «Кинолета» станет «Семейный день в парке Паэ», который намечен на субботу, 20 июля, и в программе которого с 15:00 до 19:00 будут проходить различные состязания и мастер-классы.