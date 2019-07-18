Совершенно бесплатно: Ласнамяэ приглашает на грандиозный фестиваль

На Фестивале парка Кивила молодые люди смогут принять участие в соревнованиях по волейболу, уличному воркауту, настольному теннису и катанию на самокатах, причем победителям предусмотрены призы. Кроме того, любители езды на самокатах смогут поучаствовать в мастер-классе, где своими умениями поделятся молодые люди из общества поклонников экстремальных видов спорта «Винтовая лестница» (Keerdtrepp).

Попробовать свои силы также можно будет на специальной стене для скалолазания, в foot darts, на батуте и в зорбинге. Кроме того, в программе фестиваля ознакомление с таким видом уличного искусства, как суперграфика. Подкрепиться можно будет в палатках со стрит-фудом. В заключение фестивального дня выступит группа «Вокруг солнца» ( Around The Sun), которая поднимется на сцену в 19:00. Мероприятие бесплатное.