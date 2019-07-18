Союз электронной промышленности: план Хельме приведет промышленный сектор к кризису

Союз электронной промышленности Эстонии считает, что уже сейчас вызывающая серьезные проблемы в секторе нехватка рабочей силы, может перейти в кризис с принятием планируемых сейчас законодательных поправок по части иностранной рабочей силы.
По словам председателя совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукка, отправленные на согласование Министерством внутренних дел законодательные поправки, которые среди прочего увеличивают и ужесточают требования к предприятиям использующим иностранную рабочую силу, могут привести промышленный сектор к кризису.
«Уже сейчас эстонский промышленный сектор — в том числе и электронная промышленность — находится в трудном положении из-за нехватки рабочей силы, поскольку резерва нет, а привлечение иностранной рабочей силы затруднительно. В ситуации, когда электронная промышленность является очевидным двигателем эстонской экономики и прежде всего экспорта, планируемые поправки в законодательстве за счет дополнительных требований ставят под угрозу потенциал предприятий по выпуску продукции и оказания услуг, а также возможность сохранения и создания рабочих мест, и пополнение государственного бюджета за счет налогов», - отметил он.
По словам руководителя Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колька, сегодня в секторе электронной промышленности Эстонии более 250 предприятий с 12000 работниками, чей общий оборот составляет порядка 2,1 млрд евро, что за последний год вырос на 5%. Из всего объема продукции экспортируется 85% и в целом электронная промышленность Эстонии дает 24% эстонского промышленного экспорта.
Растущие требования затормозят развитие
«Нам необходимы простые правила, которые помогают экономическому росту, а не тормозят его. Растущие к предприятиям требования могут в какой-то момент остановить их развитие и конкурентоспособность», - добавил Кольк, приведя в пример регистрацию работников, срок рассмотрение которого министерство планирует также увеличить.
Как Кольк, так и Пукк признают, что без привлечения иностранной рабочей силы Эстония сегодня просто не справится. Но решения, ограничивающие использование иностранной рабочей силы, могут приводить к ситуации, когда одним из возможных решений для выживания станет использование нелегальной рабочей силы, потому что не будет ресурса для работы со сложной документацией. «Если правила привлечения иностранной рабочей силы обеспечивают гибкость, а процессы прозрачны и понятны, то это скорее всего решит большую часть т.н. проблемы нелегальной рабочей силы и оставит налоговые поступления в Эстонии», - подчеркивает Кольк.
«Если у тебя на руках есть отвечающий закону трудовой договор, то тебя должны доброжелательно встречать в Эстонии в качестве работника», - отмечает Пукк, который не может понять, почему государство желает сделать ситуацию как для работодателя, так и для работника еще более сложной.
В Эстонии необходимой рабочей силы недостаточно
По словам руководителя и председателя совета союза, электронная промышленность Эстонии на сегодня является наиболее дигитализированной и автоматизированной отраслью промышленности в Эстонии, но при этом есть нехватка людей, которые выполняли бы необходимую работу с автоматикой. Из-за нехватки необходимого резерва и местной рабочей силы приходится искать помощи от иностранной рабочей силы, которая выполняла бы необходимую работу. «Разумеется, иностранные работники должны трудиться в Эстонии на тех же условиях, как и местная рабочая сила, имея те же права и обязательства», - отмечает Кольк, соглашаясь с желанием министерства уменьшить объем нелегальной работы.
«С этого ракурса мы ждем от государства больше поддержки по оживлению промышленности и работе по решению проблемы нехватки рабочей силы через помогающие, а не препятствующие решения», - отмечает он.
Отправленные Министерством внутренних дел законодательные поправки должны уменьшить злоупотребления регуляциями сферы занятости в Эстонии и среди прочего планируется применять обязательство по доказательству и возложить соблюдение этих правил на работодателя. Также планируется время рассмотрения регистрации краткосрочной работы продлить с 10 до 15 дней.
Поправки планируется к вступлению с 15 декабря, а продление срока рассмотрения согласно постановлению министра внутренних дел должно вступить в силу уже 1 сентября 2019 года.