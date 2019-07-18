Союз электронной промышленности: план Хельме приведет промышленный сектор к кризису

По словам председателя совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукка, отправленные на согласование Министерством внутренних дел законодательные поправки, которые среди прочего увеличивают и ужесточают требования к предприятиям использующим иностранную рабочую силу, могут привести промышленный сектор к кризису.

«Уже сейчас эстонский промышленный сектор — в том числе и электронная промышленность — находится в трудном положении из-за нехватки рабочей силы, поскольку резерва нет, а привлечение иностранной рабочей силы затруднительно. В ситуации, когда электронная промышленность является очевидным двигателем эстонской экономики и прежде всего экспорта, планируемые поправки в законодательстве за счет дополнительных требований ставят под угрозу потенциал предприятий по выпуску продукции и оказания услуг, а также возможность сохранения и создания рабочих мест, и пополнение государственного бюджета за счет налогов», - отметил он.

По словам руководителя Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колька, сегодня в секторе электронной промышленности Эстонии более 250 предприятий с 12000 работниками, чей общий оборот составляет порядка 2,1 млрд евро, что за последний год вырос на 5%. Из всего объема продукции экспортируется 85% и в целом электронная промышленность Эстонии дает 24% эстонского промышленного экспорта.

Растущие требования затормозят развитие

«Нам необходимы простые правила, которые помогают экономическому росту, а не тормозят его. Растущие к предприятиям требования могут в какой-то момент остановить их развитие и конкурентоспособность», - добавил Кольк, приведя в пример регистрацию работников, срок рассмотрение которого министерство планирует также увеличить.

Как Кольк, так и Пукк признают, что без привлечения иностранной рабочей силы Эстония сегодня просто не справится. Но решения, ограничивающие использование иностранной рабочей силы, могут приводить к ситуации, когда одним из возможных решений для выживания станет использование нелегальной рабочей силы, потому что не будет ресурса для работы со сложной документацией. «Если правила привлечения иностранной рабочей силы обеспечивают гибкость, а процессы прозрачны и понятны, то это скорее всего решит большую часть т.н. проблемы нелегальной рабочей силы и оставит налоговые поступления в Эстонии», - подчеркивает Кольк.

«Если у тебя на руках есть отвечающий закону трудовой договор, то тебя должны доброжелательно встречать в Эстонии в качестве работника», - отмечает Пукк, который не может понять, почему государство желает сделать ситуацию как для работодателя, так и для работника еще более сложной.

В Эстонии необходимой рабочей силы недостаточно

По словам руководителя и председателя совета союза, электронная промышленность Эстонии на сегодня является наиболее дигитализированной и автоматизированной отраслью промышленности в Эстонии, но при этом есть нехватка людей, которые выполняли бы необходимую работу с автоматикой. Из-за нехватки необходимого резерва и местной рабочей силы приходится искать помощи от иностранной рабочей силы, которая выполняла бы необходимую работу. «Разумеется, иностранные работники должны трудиться в Эстонии на тех же условиях, как и местная рабочая сила, имея те же права и обязательства», - отмечает Кольк, соглашаясь с желанием министерства уменьшить объем нелегальной работы.

«С этого ракурса мы ждем от государства больше поддержки по оживлению промышленности и работе по решению проблемы нехватки рабочей силы через помогающие, а не препятствующие решения», - отмечает он.

Отправленные Министерством внутренних дел законодательные поправки должны уменьшить злоупотребления регуляциями сферы занятости в Эстонии и среди прочего планируется применять обязательство по доказательству и возложить соблюдение этих правил на работодателя. Также планируется время рассмотрения регистрации краткосрочной работы продлить с 10 до 15 дней.