Турист покатался в аквапарке и остался парализованным

Инцидент произошел в аквапарке Aqualandia в испанском городе Бенидорм 8 июля, но видео несчастного случая было опубликовано только сейчас, пишет lenta.ru.

Молодой человек отдыхал в Испании со своей девушкой Пенни Бристоу. Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе.

При входе в воду Бриффот наклонил голову вперед и сломал шею. Бристоу съехала в воду благополучно. Когда британец пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног.

Сейчас молодой человек находится в палате интенсивной терапии больницы Аликанте. Он подключен к аппарату жизнеобеспечения. По словам врачей, Бриффот больше никогда не сможет ходить.

Бриффоту предстоит операция по трахетомии, чтобы он смог самостоятельно дышать. Кроме того, в его позвоночник установят два болта.