Турист покатался в аквапарке и остался парализованным

23-летний британский турист Дэвид Бриффот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в аквапарке Aqualandia в испанском городе Бенидорм 8 июля, но видео несчастного случая было опубликовано только сейчас, пишет lenta.ru.
Молодой человек отдыхал в Испании со своей девушкой Пенни Бристоу. Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе.
При входе в воду Бриффот наклонил голову вперед и сломал шею. Бристоу съехала в воду благополучно. Когда британец пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног.
Сейчас молодой человек находится в палате интенсивной терапии больницы Аликанте. Он подключен к аппарату жизнеобеспечения. По словам врачей, Бриффот больше никогда не сможет ходить.
Бриффоту предстоит операция по трахетомии, чтобы он смог самостоятельно дышать. Кроме того, в его позвоночник установят два болта.
Семья пострадавшего начала краудфандинговую компанию, в ходе которой надеется привлечь 75 тысяч фунтов на лечение.