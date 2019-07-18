Фото: даже бетонный бункер может быть уютным

Студия дизайна Killing Matt Woods оформила интерьер жилого пространства в стиле лофт площадью 73 квадратных метра в Сиднее, Австралия. Помещение бывшего склада переоборудовано в квартиру для молодой пары, которая стремилась к минимализму в интерьере и в жизни в целом. Клиенты, профессиональная деятельность которых связана с дизайном, хотели избавить свой дом от всего лишнего и неважного, получив свободное от беспорядка пространство.

Резиденция была задумана как бетонный бункер, брутальный и изящный с точки зрения геометрии, прославляющий индустриальное наследие района. Квартира имеет открытую планировку и включает спальню на верхнем ярусе с видом на гостиную, кухню и большую террасу. Все элементы интерьера созданы в виде монолитной конструкции из бетона, целостной и необработанной, объединяющей все функциональные зоны воедино. Детали из дерева и фанеры наряду с продуманным освещением наполняют пространство уютом. Выбор мебели с выверенной геометрией и приглушенной палитрой подчеркивает общую концепцию.