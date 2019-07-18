Образец мировой архитектуры, технологический прорыв, космические инновации, пиво Lāčplēsis, копченая курочка прямо на месте, шашлык, ароматная солянка, печенье, которое тает во рту... Знаете ли вы ресторан Sēnīte? Да, это тот самый заброшенный объект в 40 километрах от Риги, где в советское время собирались сливки общества.

Несколько лет назад, ожидая коллегу, я скучала недалеко от выдающихся архитектурных руин.

Особенно ужасным тогда мне казался туннель под шоссе, ведущий в направлении Sēnīte. Когда я вышла оттуда, гнетущее чувство не прошло. Заколоченные фанерой окна, обшарпанная крыша, граффити, разбитые бутылки, грязь.

А также последствия жестокой реконструкции девяностых годов. Вокруг грохотала дорога, и вместо того, чтобы лицезреть шедевр советских времен, я молилась, чтобы коллега приехал побыстрее.

Сегодня реклама этого места могла бы звучать так: «Ты еще не знаешь, что такое депрессия? Приходи в Sēnīte!» И так уже 20 лет.

Без вспомогательных средств сложно заставить свою фантазию работать и рассмотреть в этом жутком месте шедевр архитектуры. Ого! Нимейер! Забегаю за комплекс к торчащей бетонной пике. Да, вертикальный шпиль строили, вдохновившись работами знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры, Jānis Škapars/TVNET

Пятнистый железобетонный выпуклый купол, стоящий на трех ножках, тогда был настоящим архитектурным и технологическим прорывом. На самом деле он является таковым до сих пор.

Sēnīte - это пример уникальной модернистской архитектуры, демонстрирующий силу таланта его авторов и показывающий, как глупые идеи могут быть успешно реализованы. Вопрос в том, хотим мы это увидеть или нет.

Однако, годами проезжая мимо Sēnīte и наблюдая за царившим здесь кошмаром, становится сложно винить тех, кто говорит, что в одну реку нельзя войти дважды и что Sēnīte теперь всегда будет блистать лишь в памяти пенсионеров.

Статус охраняемого памятника культуры это место получило всего три года назад. С этим связаны два примечательных факта. Во-первых, инициаторами стали молодое поколение архитекторов, которые оценили архитектуру советской эпохи.

Во-вторых, это один из тех редких случаев, когда высокий статус был присвоен зданию вопреки воле его владельцев. Причина: такое решение ограничивает их свободу действий.

Смелый проект

Проект Sēnīte родился в то время, когда мир был новым, полным безрассудных идей, и советская номенклатура давала многим зеленый свет. В 60-х годах ХХ столетия двадцатисемилетний архитектор Линард Скуя, вдохновленный произведениями всемирно известных зодчих, начал работу над первым в Латвии подобного рода проектом. Над рестораном Sēnīte он работал пять лет, и я не знаю, что 84-летний архитектор чувствует сегодня, когда видит, что произошло с его самой выдающейся работой.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

Родоначальником подобных конструкций был мексиканский архитектор Феликс Кандела, который претворял свои эффектные архитектурные замыслы в жизнь в 50-х годах ХХ столетия.

Проект Sēnīte стал своего рода великим экспериментом, последствия реализации которого невозможно было предугадать. Здание было введено в эксплуатацию в 1967 году, но строительные работы продолжались еще три года.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

Многие думают, что ресторан получил названия Sēnīte из-за круглой формы купола, но на самом деле оно уходит корнями в еще более дальнее прошлое: помните беседки в форме гриба?

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

Когда комплекс был закончен, он произвел настоящий фурор! Архитектор Лия Аста вспоминает: «В то время это был совершенно нетрадиционный проект на фоне ужасной архитектуры, технически чрезвычайно сложный для реализации, особенно если говорить о гидроизоляции. Профессионалы были удивлены - до этого момента никто так и не осмелился спроектировать что-то подобное. Коллеги толпами ездили смотреть на новое здание».

«Культовый образец модернистской архитектуры в Латвии, подобные мало где сохранились», - сказала недавно о Sēnīte архитектор Зайга Гайле в латвийской телепередаче 4. studija.

Заказчиком Sēnīte была в то время мощная и влиятельная структура - Союз потребительских обществ. Во времена перемен прославленное сооружение попало в руки Аты Саусниша и Ивара Страутиньша, которые мало что понимали в архитектуре. Поэтому Sēnīte долго ждало своего счастливого часа - историческое место заброшено уже 20 лет.

Есть ли надежда, что "Sēnīte" восстановят?

Когда в 2017 году кондитерское предприятие Liepkalni сообщило о желании восстановить Sēnīte, создав акционерное общество и предлагая каждому возможность участвовать в приобретении комплекса, казалось, что лед тронулся.

Совсем недавно был объявлен конкурс смет, но вскоре все снова застопорилось. К счастью, официально от идеи развития исторического комплекса Liepkalni не отказались.

Главный подводный камень - инвестиции. Меньшее, что необходимо - четыре миллиона евро.

Так что восстановление легендарного ресторана застопорилось, и нет никаких признаков того, что оно продолжится в ближайшее время. Владельцы комплекса Sēnīte пытаются продать его за 580 000 евро. Оскар Калниньш, исполнительный директор думы Инчукалнского края, считает, что сумма преувеличена.

Если бы цифра была ближе к реальности, это, вероятно, вызвало бы интерес у потенциальных покупателей, потому что место стратегически выгодно, а земли для реализации интересных идей достаточно, считают в муниципалитете.

Объект занимает 3310,8 квадратных метров, а площадь земельного участка составляет 32 100 квадратных метров. По мнению Калниньша, близость Сигулды (10 км) и Риги (40 км) делает это место привлекательным для строительства отеля.

Для самоуправления этот объект, словно соринка в глазу. «Мы, как местный муниципалитет, огорчены, что в течение многих лет эта территория была заброшена, но это частная собственность, и единственное, что мы можем сделать - оказать содействие новому собственнику», - подчеркивает Калниньш. Он также отмечает, что от нынешнего владельца не поступало предложений по обновлению объекта.

Исполнительный директор муниципалитета не видел внутренних помещений заброшенного ресторана, но считает, что внешне он выглядит крепким: «Бетонные конструкции прочные, построены основательно - с ними ничего не может случиться».

«С каждым годом затраты на строительство растут, и чем дольше объект стоит, тем дороже будет реставрация», - говорит он. Калниньш считает, что из-за расположенного по соседству развлекательного комплекса "Rāmkalni" бизнес не пострадает и предприниматели смогут найти свою нишу.

Как кутили в Sēnīte

Давным-давно, в 70-х годах жизнь здесь била ключом! Здание Sēnīte было образцом высоких технологий. Его гидроизоляционное решение было разработано лучшими химиками, полы обогревались теплой водой, окна уже были пластиковыми. Современный интерьер, на заказ изготовленная керамическая посуда, декоративные кованые подсвечники и оригинальные светильники.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

130 работников и более сотни мест. Ресторан Sēnītē собирал сливки общества - сюда привозили делегации из дружественных стран, иностранных туристов.

Знающие люди говорят, что здесь бывал французский актер Луи де Фюнес. Более того, именно в Sēnīte снимали эпизод культовой комедии советской эпохи "Бриллиантовая рука".

Чтобы посидеть в Sēnīte, обычным гостям приходилось стоять в очереди, но несмотря на это проезжающие мимо всегда останавливались, чтобы насладиться блюдами знаменитой кухни ресторана.

«Здесь всегда все было свежее, теплое и только что приготовленное. Пиво Lāčplēsis, копченая курица, шашлык, невероятно ароматная солянка, печенье, которое таяло во рту», - так ресторан вспоминают его завсегдатаи.

«Гравитационная дыра, мимо которой невозможно было проехать», вспоминает Марис, который в 80-ых годах был еще подростком.

«Там подавали всевозможные кулинарные шедевры - печенье, пирожные. Вторым культовым местом считалась Klidziņa на Даугавпилсском шоссе. Рижане были избалованны подобным, но у нас, деревенских, таких кафе не было, поэтому каждое посещение было маленьким приключением».

Кто был за рулем, выпивал по стопке

«Когда намечались серьезные вечеринки, звали нас, - вспоминает музыкант Янис Бартулис, который в то время работал в Рижском концертном объединении. - Мы были одни из немногих, кто мог играть на традиционном латвийском мероприятии, знали латышские свадебные традиции» - Янис играл на гитаре и пел.

Он вспоминает, что Sēnīte от других мест отличалось своей "латышскостью". Латышским были интерьер, публика и музыка.

«Пили в те времена больше, чем сейчас. Даже те, кто был за рулем, позволяли себе выпить по сто граммов. В то время уже смешивали коктейли, а дамам нравился Vana Tallinn».

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

«В наше время комфортнее, но тогда было душевнее», - говорит музыкант.

Бартулис уверен, что нужно подключить фантазию и придумать что-нибудь на этом месте: «Может, здесь мог быть музей пива или даже свадебный музей, куда можно было бы приехать и выпить чашечку кофе. Но не ресторан, как это было в то время».