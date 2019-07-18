Сенатор США обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) проанализировать популярное приложение для смартфонов FaceApp, разработанное российской компанией Wireless Lab и оценить связанные с ним риски, пишет DW.com.
Мобильное приложение может представлять угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американцев, говорится в письме, направленном двум ведомствам и опубликованном в микроблоге Twitter в ночь на четверг, 18 июля.
BIG: Share if you used #FaceApp:— Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.
The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now
Because millions of Americans have used it
It’s owned by a Russia-based company
And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr
Полный и безоговорочный доступ к фотографиям
Для использования FaceApp следует предоставить компании из Санкт-Петербурга полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным, отметил американский демократ. Это, по его словам, означает, что компания сможет в дальнейшем использовать загруженные в FaceApp фотографии без согласия пользователей. Также неясно, что происходит с личными данными после удаления пользователем приложения, указывает далее Чак Шумер.
То, что разработчиком приложения является компания из России, вызывает дополнительные вопросы о предоставлении личных данных пользователей другим компаниям и правительствам, отметил сенатор.
Приложение, популярное во всем мире, в том числе среди знаменитостей, позволяет редактировать фотографии с помощью нейронной технологии, меняя внешность. В частности, FaceApp может изменить возраст или пол людей на снимках, добавлять различные детали и преобразовывать прическу. В последние дни в соцсетях наблюдается волна популярности состаренных с помощью FaceApp фотографий.