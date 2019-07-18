Сенатор США обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp

Мобильное приложение может представлять угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американцев, говорится в письме, направленном двум ведомствам и опубликованном в микроблоге Twitter в ночь на четверг, 18 июля.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.

Полный и безоговорочный доступ к фотографиям

Для использования FaceApp следует предоставить компании из Санкт-Петербурга полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным, отметил американский демократ. Это, по его словам, означает, что компания сможет в дальнейшем использовать загруженные в FaceApp фотографии без согласия пользователей. Также неясно, что происходит с личными данными после удаления пользователем приложения, указывает далее Чак Шумер.

То, что разработчиком приложения является компания из России, вызывает дополнительные вопросы о предоставлении личных данных пользователей другим компаниям и правительствам, отметил сенатор.