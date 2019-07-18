Еврокадемия оспорила в суде постановление министерства о своем закрытии

Еврокадемия оспорила в суде приказ министра образования и науки Майлис Репс, согласно которому правительству сделано предложение лишить частный вуз лицензии на обучение, передает Rus.ERR.
«Мы с решением Майлис Репс не согласны и оспорили его в суде», - рассказал радионовостям ERR ректор Евроакадемии Юри Мартин.
По его словам, поскольку судебный спор продолжается, то открыть набор новых студентов вуз сейчас не может.
В пресс-службе Тартуского административного суда подтвердили факт получения жалобы от Евроакадемии. «Решения о том, будет ли жалоба принята в производство, еще нет», - сказала пресс-секретарь суда Анеттт Крейтсман.