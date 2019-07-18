Чт, 18.07.2019
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Еврокадемия оспорила в суде постановление министерства о своем закрытии

Судейский молоточек.

ФОТО: SCANPIX

Еврокадемия оспорила в суде приказ министра образования и науки Майлис Репс, согласно которому правительству сделано предложение лишить частный вуз лицензии на обучение, передает Rus.ERR.

«Мы с решением Майлис Репс не согласны и оспорили его в суде», - рассказал  радионовостям ERR ректор Евроакадемии Юри Мартин.

По его словам, поскольку судебный спор продолжается, то открыть набор новых студентов вуз сейчас не может.

В пресс-службе Тартуского административного суда подтвердили факт получения жалобы от Евроакадемии. «Решения о том, будет ли жалоба принята в производство, еще нет», - сказала пресс-секретарь суда Анеттт Крейтсман.

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