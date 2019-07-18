Лего, мастер-классы и концерты: Кадриорг празднует день рождения

Первый день фестиваля посвящен 800-летию датского флага – Даннеброга и Таллинна. В этот день в трех музеях в центре внимания будет самое популярное изобретение, совершенное в Дании, – лего.

Детский музей "Мийамилла" приглашает младшее поколение делать лего-фильмы, мастерить из лего и создавать картины. В домике-музее Петра I разговоры и игры будут посвящены морской тематике, которая была в почете у царя и очень популярна в Дании. В Кадриоргском художественном музее откроется выставка работ лего-конкурса "Корабли, крепости и сражения". На свет должна появиться и лего-копия картины прославленного датского художника Кристофера Вильгельма Экерсберга. Вдохновения занятиям с лего призвана прибавить выставка "Даннеброг - флаг, упавший с неба. Искусство датского Золотого периода".

Второй день фестиваля посвящен истории Кадриорга. В домике Петра можно будет ознакомиться и смастерить старинный корабль. В детском музее пройдут походы с изучением природы парка, в Кадриоргском художественном музее состоятся мастер-классы танцев и костюмов эпохи барокко. В музее Миккеля речь пойдет о цветах в искусстве. В музее Вильде можно будет получить представление о дипломатических миссиях писателя, в частности, в Дании.

Торжественное завершение, но не окончание фестиваля, состоится на концертной площадке, где в 17 часов начнется танцевальное представление в стиле барокко "Геракл и золотой апельсин" в исполнении театра "Петит Трианон" из Петербурга.

Завершится фестиваль в понедельник, 22 июля на концертной площадке, где в 19 часов начнется гала-концерт "Жизнь - как в кино" с участием Всеэстонского молодежного симфонического оркестра под управлением Юри-Руут Кангура и солистов Герли Падар, Ханны-Лийны Выза, Стига Ряэста и других, в том числе Мананы Гогитидзе из Петербурга.

Концерты на площадке парка Кадриорг бесплатные, но с учетом обилия желающих стать их зрителями, преимущество, т.е. зарезервированное сидячее место обеспечит спонсорский билет. На концерте будет 1200 сидячих мест, из которых 450 можно забронировать.

В программах фестиваля можно участвовать по билету за один евро.