Увеличение груди – что показывает исследование последующей удовлетворенности прошедших эту операцию женщин? Вторая часть.

Исследование, результаты которого здесь отражаются, было проведено среди 48 женщин, обратившихся к хирургической коррекции груди (увеличение груди, подтяжка и уменьшение груди, реконструкция груди). Приведены результаты того, как увеличение груди или другая процедура с целью ее коррекции повлияли на дальнейшую жизнь прошедших операцию женщин в нижеследующих аспектах:

Сексуальная удовлетворенность

Данный пункт исследования затрагивает то влияние, которое маммопластика оказала на сексуальную жизнь женщины. Негативные чувства в связи со своей внешностью (вид груди) препятствуют возможности чувствовать себя свободно, в результате чего страдает сексуальное наслаждение и удовлетворенность. В качестве результата маммопластики (увеличение груди, подтяжка груди, уменьшение груди) большинство участвовавших в исследовании женщин отметили значительно возросшую сексуальную удовлетворенность. Причиной возросшей удовлетворенности назвали усиление чувства уверенности в себе и тот факт, что женщины (которые прошли операцию по коррекции груди) в обнаженном виде ощущали себя значительно более желанными, чем в период до операции.

Прошедшие операцию по уменьшению груди и подтяжке груди женщины посчитали важным, помимо улучшения внешности, также значительно более комфортное самочувствие. Наибольшим страхом прибегнувших к маммопластике женщин была потеря чувствительности сосков, в то же время у каждой участвовавшей в исследовании женщины (исключая операцию по реконструкцию груди) чувствительность сосков восстановилась в считаные недели после операции.

Общая физическая удовлетвореннсть

Физическая удовлетворенность является пунктом исследования, на который обратили особое внимание именно в случае женщин, прошедших операцию по уменьшению груди или подтяжке груди. Анализировали, улучшилась ли в результате операции и в какой мере повседневная физическая удовлетворенность. До операции большинство женщин испытывали скованность в действиях, которую ощущали в верхней части тела (боль в шее, верхней части спины, дискомфорт при занятиях спортом, особенно бегом). Приводили также в качестве проблемы ограничения в отношении выбора одежды, особенно белья. Одежда сидела плохо, была неудобной или (в случае белья) не поддерживала в достаточной мере.

После операции общее ощущение комфорта улучшилось у всех участвовавших в исследовании женщин. Женщины, прошедшие операцию по уменьшению груди, отметили значительное ослабление или вообще исчезновение боли в верхней части спины и шее, а также гораздо большую свободу движений и чувство удобства при занятиях спортом. Наряду с занятиями спортом женщины отметили возросшую степень комфорта практически в каждой сфере жизни. Женщины, прошедшие операцию по подтяжке груди, помимо улучшения внешности, отметили как большое преимущество уменьшение сыпи и потения. Суммируя оценки, можно сказать, что каждая прибегнувшая к маммопластике женщина почувствовала значительное улучшение качества жизни как физически, так и эмоционально.

Удовлетворенность обслуживанием

Исследовали также, как оценивался в целом процесс операции по коррекции груди. Точнее, сосредоточились на том, как женщины оценивали информацию, которую им давали о маммопластике до операции, как они оценивали уход в период пребывания в больнице и каким было качество работы обслуживающего персонала. Хотя ответы были разными и даже отзывы об одном и том же хирурге различались, большинство участвовавших в исследовании женщин очень высоко оценивали обслуживание. Женщины чувствовали себя хорошо информированными и ощущали безопасность. Как правило, очень высоко оценивали и поддержку со стороны обслуживающего персонала как до операции, так и после.

Резюмируя сказанное, исследование показало, что операция по коррекции груди предоставила женщинам свободу чувствовать себя в своем теле значительно лучше. По словам участвовавших в исследовании женщин, значительно повысилась их уверенность в себе и удовлетворенность своей внешностью, а некоторые из них считали свое решение подкорректировать грудь одним из лучших в своей жизни.