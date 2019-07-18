Чт, 18.07.2019
Это конечно абсолютная антитеза петровскому «окну в Европу» и вообще европейскому имиджу Петербурга. Вадим Штепа
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Тяжелая авария: столкнулись автобус и фура, пострадали 20 человек

Тяжелая авария: столкнулись автобус и фура, пострадали 20 человек

По данным полиции, ДТП произошло на 27-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в 13.10. Столкнулись автобус Atko и грузовик, в результате чего автобус съехал с дороги. 

BNS уточняет, что автобус Atko врезался в припаркованный у обочины грузовик с прицепом, имеющий литовские регистрационные номера, у фуры были включены предупредительные огни. 

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что число пострадавших выросло до 20. Один человек тяжело пострадал, у других зафиксированы легкие повреждения. 

Ранее сообщалось о 16-и пострадавших. 

Движение в обоих направлениях на трассе затруднено, движение регулируется полицией. 

Детали ДТП выясняются.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ