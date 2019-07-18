Тяжелая авария: столкнулись автобус и фура, пострадали 26 человек

Автобус Atko линии номер 128 ехал из Таллинна в сторону Клоога, когда врезался в припаркованный у обочины грузовик с прицепом, имеющий литовские регистрационные номера, у фуры были включены предупредительные огни, уточняет BNS.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдера, который находится на месте происшествия, создается впечатление, что автобус вообще не тормозил. Что касается выбранной водителем автобуса скорости, то она, по словам Пыдера, по первоначальным данным соответствовала скоростному режиму на данном участке дороги (70 км/ч).

Точную причину аварии установят в ходе расследования, но, по словам полицейского, скорее всего, причиной стала невнимательность водителя автобуса, который не заметил фуру и не успел затормозить.

В ДТП пострадали 26 человек, двое из них - тяжело, пятеро получили травмы средней тяжести, 19 человек получили легкие травмы. Спасательный департамент сообщил, что в больницу доставлены 22 человека. Водитель автобуса получил легкие повреждения, его также увезли в больницу на скорой помощи.

Пассажир: «До сих пор эта картина перед глазами»

По словам Тыну Тамбура, пассажира автобуса, столкновение произошло совершенно внезапно, и он не заметил, что автобус пытался тормозить.

«Автобус был заполнен. Я зашел на кругу Хааберсти и сначала был вынужден стоять, но потом один из пассажиров вышел, место освободилось, и я присел, – говорит Тамбур. – У меня до сих пор стоит эта картинка перед глазами. Произошел сильный удар и у меня проскользнула мысль: неужели все так легко и происходит? Дорожные условия и видимость были идеальными. Просто произошел удар и после этого тишина, полная тишина. Это следует основательно проанализировать и понять, как такое вообще могло произойти. Поначалу никто даже не пикнул, стояла полная тишина. Потом один мужчина в передней части автобуса сказал, может ли кто-то вызвать скорую. Слава богу, это произошло далеко от города, часть людей уже вышла ранее», – считает Тамбур.

Сам он получил лишь царапины.