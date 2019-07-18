Ответ на действия США: Россия готова поставить Турции истребители

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что переговоры между Москвой и Анкарой на тему поставок боевых самолетов возможны.

"А почему нет? Прецедент уже создан", - сказал Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс. Так он ответил на вопрос "Интерфакса", возможны ли новые контракты с Турцией на поставку систем ПВО и переговоры по поставкам боевой авиации.

В среду США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в американской программе истребителей F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".

Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, четыре самолета уже поставлены. "Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве - некоторые части самолета производятся в Турции", - сказал он.

Турция собирается рассмотреть возможность покупки боевых самолетов у РФ в том случае, если не получит американские истребители F-35, сообщило 1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.