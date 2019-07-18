По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством производители контрабандных сигарет ежегодно крадут у стран Европы десять миллиардов евро. Незаконное производство табачных изделий особенно опасно, поскольку с дохода от продаж финансируется организованная преступность, пишет Postimees.

Производители контрабандных сигарет тесно связаны с организованной преступностью. Производители табака используют преступные сети, чтобы незаконно переправлять свою продукцию через границу. Контрабандные сигареты - один из основных источников дохода для организованной преступности и террористических группировок.

Преступные сети помогают незаконным производителям табачных изделий в создании сложных схем контрабанды. Порой создаются целые предприятия, через которые ведется продажа и складирование контрабандных сигарет

По данным исследования Всемирного банка, злоумышленники предпочитают продажу контрабандных сигарет, потому что это бизнес с относительно низким риском и высокой прибылью. Преступники пользуются разницей в ценах на табачные изделия в странах-членах ЕС, чтобы извлечь максимальную выгоду.

2000 сигарет в минуту Полиция и таможенный департамент Болгарии, а также полиция Молдавии и пограничный департамент Украины провели этим летом в сотрудничестве с Европолом облаву на двух нелегальных табачных фабриках. В ходе совместной операции были арестованы 12 человек, связанных с незаконным производством: 4 болгарина, 7 украинцев и один молдаванин. Bласти Болгарии, Молдавии и Украины провели совместную облаву на подпольной табачной фабрике. ФОТО: Europol Облавы прошли в двух местах, но оба производства принадлежали одной и той же организованной преступной группировке. Одна фабрика занималась нарезкой и обработкой табака, а на другой производили готовую продукцию. Подпольная фабрика была в состоянии производить 2000 сигарет в минуту. Расследование выявило, что в течение одного месяца преступники производили около 49,4 млн сигарет. В ходе операции органам безопасности удалось конфисковать 16 млн контрабандных сигарет. Европол обеспечивал участникам операции инфоподдержку и предложил аналитическую помощь в опознании подозреваемых.

Людская неосведомленность о серьезности проблемы - один из крупнейших поводов для беспокойства. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в 2016 году провело исследование в 28 странах ЕС, чтобы выяснить мнение граждан о контрабандном производстве табака.

Большинство участников опроса назвали самой большой проблемой брешь в налоговых поступлениях. Почти 70% назвали основным источником дохода организованной преступности незаконный оборот наркотиков и только 14% сочли, что контрабанда сигарет финансирует преступные сети. Большинство респондентов заявили, что им никогда не предлагали контрабандную табачную продукцию.

При этом жители стран Восточной Европы (Латвии, Литвы, Болгарии и Хорватии), отметили, что курят контрабандные сигареты: преимущественно из-за их более низкой цены.

"Речь отнюдь не идет о преступлении без жертвы. Нужно повышать иноформированность граждан о том, что с незаконного производства табака получают прибыль настоящие преступники", - говорится в исследовании Всемирного банка.

Контрабандная фабрика в Северной Ирландии В ноябре прошлого года налогово-таможенные чиновники Северной Ирландии в сотрудничестве с полицией конфисковали с незаконной табачной фабрики десять тонн табака и 411 000 сигарет. Конфискованные табачные изделия означали для госказны убыток почти в 5 млн евро. Также были конфискованы машины по обработке и упаковке сигарет и сигаретные фильтры. На пачках сигарет были предупредительные надписи на польском языке. Tаможенный чиновник сортирует контрабандные сигареты в ирландском порту. ФОТО: Niall Carson / PA Wire/Press Association Images / Scanpix Вице-директор Налогово-таможенного департамента Северной Ирландии Стив Трейси назвал контрабандное производство кражей денег у налогоплательщиков. "Производство контрабандных сигарет - это нерегулируемая область, а дешевый табак наиболее привлекателен для самых уязвимых членов общества", - сказал Трейси.

Нелегальный табачный бизнес в Европе включает в себя незаконную контрабанду легально произведенных сигарет, контрабанду нелегально произведенных сигарет, незаконное производство табачных изделий и их продажу в Евросоюзе.

Законно произведенные сигареты незаконно переправляют в другие страны, чтобы избежать таможенного налога и ограничений. Поддельные сигареты производят без согласия бренда, а так называемые "белые" сигареты производят в одной стране, а затем доставляют в другую, где отсутствует легальная сеть их продажи.

По данным исследования Всемирного банка, сигареты - это наиболее часто конфискуемая табачная продукция в Европе. К примеру, в 2016 и 2017 годах пограничники стран-членов ЕС конфисковали свыше миллиарда контрабандных сигарет.

Немецкий таможенник демонстрирует футбольный мяч, использовавшийся как тайник для контрабанды сигарет. ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS / Scanpix

Незаконное производство табачных изделий в Европе также переживает подъем. Во избежание строгого пограничного контроля криминальный мир предпочитает производить сигареты в пределах Европы. Обнаруженная в марте прошлого года в Ирландии незаконная фабрика производила почти 250 000 сигарет в час.

"Сотрудничество правоохранительных органов стран ЕС имеет первостепенное значение. Мы постоянно поддерживаем контакт с таможенными чиновниками стран-членов Европейского союза. Например, весной 2017 года нам удалось в сотрудничестве с властями Греции конфисковать 50 млн сигарет в порту Пирея", - сказала стратегический директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Маргарет Хофманн.

70 фур контрабандных сигарет 18 июня этого года французские и бельгийские полицейские арестовали совместно с Европолом 15 входивших в преступную группировку контрабандистов, говоривших по-русски. Среди задержанных были и два главаря организации. Контрабандные сигареты, конфискованные в парижском аэропорту "Шарль де Голль". ФОТО: NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA / NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA / Scanpix Облаве предшествовало основательное расследование, в ходе которого полиция раскрыла преступную сеть со сложной структурой, состоящую в основном из граждан Армении и Украины. Злоумышленники тайком переправляли сигареты из Бельгии во Францию. В ходе операции силовые структуры конфисковали два миллиона контрабандных сигарет. Очень хорошо организованная преступная группировка в одном только позапрошлом году ввезла во Францию 70 фур контрабандных сигарет на 4 млн евро. Одного из главарей, уроженца Украины, арестовали во Франции. Во время задержания он ехал через Францию на грузовике, в котором было 500 блоков сигарет и около 10 000 евро наличными. Второго украинского главаря арестовали в бельгийском Льеже. У него дома нашли 90 000 евро и 117 спортивных сумок, в которых было 6 000 блоков контрабандных сигарет. Всего у преступников конфисковали имущества почти на 1,1 млн евро.

По словам руководителя пресс-службы Налогово-таможенного департамента Эстонии Райнера Лауритса, незаконный табачный бизнес несет с собой пять основных проблем: такой бизнес влияет на безопасность мест проживания людей; качество сигарет является сомнительным; торговля финансирует организованную преступность; продавцы не спрашивают возраст покупателей; с продажи не платятся налоги.

По словам Лауритса, проблем с производством в Эстонии нет. "Но действительно, через Эстонию пытаются провозить контрабандные сигареты в другие страны, и часть из них попадает на эстонский черный рынок", - объяснил Лауритс.

По его словам, излюбленным транспортным средством преступников являются грузовики. "Наиболее крупные партии перевозят обычно в машинах, оборудованных специальными тайниками", - сказал Лауритс.

Он добавил, что есть случаи, когда контрабандные сигареты прячут в прицепах грузовых автомобилей среди другого товара. Такие тайники таможня находит благодаря современному рентгеновскому оборудованию.

Торговля табачной контрабандой на улицах Берлина. ФОТО: Caro / Schulz / Caro / Schulz / Scnapix

По данным исследования Налогово-таможенного департамента о потреблении незаконного алкоголя и сигарет, в долгосрочном сравнении потребителей нелегального табака в стране больше, чем потребителей контрабандного спиртного.

Жителям Эстонии в исследовании был задан вопрос, есть ли среди их знакомых люди, приобретающие контрабандные сигареты. Выяснилось, что 20% опрошенных в 2018 году знали хотя бы одного потребителя табачной контрабанды.

Если раньше самыми распространенными местами покупки контрабандных сигарет были улицы и дома продавцов, то в прошлом году ситуация изменилась: их место заняли рынки и киоски.

В середине мая работники таможни при осмотре пикапа на погранпункте на Нарвском шоссе обнаружили в тайнике 1 008 000 сигарет NZ10 с белорусскими акцизными марками. В середине мая на погранпункте на Нарвском шоссе в тайнике автомобиля были обнаружены 1 008 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. ФОТО: Налогово-таможенный департамент. Водитель автомобиля Volkswagen Crafter, въехавшего на территорию Эстонии из России, задекларировал в качестве груза находившиеся в картонных коробках электронные диоды и воздушные фильтры для автомобилей. Просвечивание автомобиля показало, что вместо воздушных фильтров в находившихся в багажнике коробках были только каркасы от фильтров, внутри которых были спрятаны контрабандные сигареты.