Министр сельской жизни отправился на рынок выяснять происхождение клубники

В четверг представители Ветеринарно-пищевого департамента и Министерства сельской жизни во главе с министром Мартом Ярвиком посетили столичный рынок Балтийского вокзала, чтобы в рамках официального рейда проверить, дают ли продавцы покупателям правильную информацию о месте произрастания клубники.
«В двух случаях документы о происхождении отсутствовали», - сказал Ярвик на пресс-конференции правительства и добавил, что начато производство, передает Rus.ERR.
Министр добавил, что ситуация с продавцами, дающими неверную информацию о происхождении клубники, взята под контроль: «На разных рынках было взято 30 проб, будут и наказания».
Он отметил, что число обманывающих на рынках незначительно. «Эстонская клубника очень хорошая, я также попробовал бельгийскую, но не буду высказывать свое мнение», - добавил он.