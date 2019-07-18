Чт, 18.07.2019
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Министр сельской жизни отправился на рынок выяснять происхождение клубники

Март Ярвик.

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees/Scanpix

В четверг представители Ветеринарно-пищевого департамента и Министерства сельской жизни во главе с министром Мартом Ярвиком посетили столичный рынок Балтийского вокзала, чтобы в рамках официального рейда проверить, дают ли продавцы покупателям правильную информацию о месте произрастания клубники.

«В двух случаях документы о происхождении отсутствовали», - сказал Ярвик на пресс-конференции правительства и добавил, что начато производство, передает Rus.ERR.

Министр добавил, что ситуация с продавцами, дающими неверную информацию о происхождении клубники, взята под контроль: «На разных рынках было взято 30 проб, будут и наказания».

Он отметил, что число обманывающих на рынках незначительно. «Эстонская клубника очень хорошая, я также попробовал бельгийскую, но не буду высказывать свое мнение», - добавил он.

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