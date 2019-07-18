Министр сельской жизни отправился на рынок выяснять происхождение клубники

«В двух случаях документы о происхождении отсутствовали», - сказал Ярвик на пресс-конференции правительства и добавил, что начато производство, передает Rus.ERR.

Министр добавил, что ситуация с продавцами, дающими неверную информацию о происхождении клубники, взята под контроль: «На разных рынках было взято 30 проб, будут и наказания».