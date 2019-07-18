AMTEL: в ближайшее время цены на обычные и электрические автомобили сравняются

По словам главы Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, в связи с ужесточением требований к выхлопным газам автомобилей цены на электромобили в ближайшие годы сравняются с ценами на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
"Автомобилестроительные компании смогут выполнить эту норму [к 2021 году] только за счет выпуска определенного процента электромобилей в своей продукции. В новых автомобилях в ЕС нужно будет примерно на 15% снизить содержание CO2 в выхлопных газах по сравнению с нынешним средним уровнем, а это означает, что 15% от общего числа новых выпускаемых автомобилей должны иметь электрический привод", - сказал Силлат.
Эстония в скором времени снова начнет субсидировать покупку электромобилей, и хотя условия субсидии пока окончательно не утверждены, по нынешней редакции законопроекта, ее совокупный объем составит 1,2 млн евро, а заявки на субсидию смогут подавать фирмы и физические лица, имеющие гражданство Эстонии, сообщает rus.err.ee.
В Министерстве окружающей среды надеются, что выплата субсидий начнется уже в 2019 году.