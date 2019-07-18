AMTEL: в ближайшее время цены на обычные и электрические автомобили сравняются

"Автомобилестроительные компании смогут выполнить эту норму [к 2021 году] только за счет выпуска определенного процента электромобилей в своей продукции. В новых автомобилях в ЕС нужно будет примерно на 15% снизить содержание CO2 в выхлопных газах по сравнению с нынешним средним уровнем, а это означает, что 15% от общего числа новых выпускаемых автомобилей должны иметь электрический привод", - сказал Силлат.