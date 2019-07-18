Чт, 18.07.2019
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  • Фото: пьяная женщина пыталась закурить за рулем и сожгла автомобиль дотла

Фото: пьяная женщина пыталась закурить за рулем и сожгла автомобиль дотла

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В Пыльвамаа сгорел автомобиль.

ФОТО: Politsei

В среду в 22.51 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле в Пыльвамаа в волости Канепи.

Инцидент произошел в деревне Тыду. Автомобиль съехал с дороги и загорелся, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк уточнила, что о горящем автомобиле сообщил случайный прохожий, к этому времени огонь уже фактически уничтожил машину. Полиция задержала и отправила на проверку на трезвость находящегося на месте происшествия предполагаемого водителя — 58-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения. После следственных мероприятий ее отправили трезветь.

ФОТО: Politsei

«По предварительным данным, в пути водитель пыталась зажечь сигарету, но ее внимание было рассеянным, а голова не была ясной, - рассказывает Вирк. - Она съехала с дороги, автомобиль, видимо, загорелся от зажженной сигареты, огонь быстро распространился и уничтожил весь автомобиль».

Дама не пострадала. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования.

Спасатели потушили пожар в 23.56.

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