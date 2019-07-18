Фото: пьяная женщина пыталась закурить за рулем и сожгла дотла автомобиль

Инцидент произошел в деревне Тыду. Автомобиль съехал с дороги и загорелся, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк уточнила, что о горящем автомобиле сообщил случайный прохожий, к этому времени огонь уже фактически уничтожил машину. Полиция задержала и отправила на проверку на трезвость находящегося на месте происшествия предполагаемого водителя — 58-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения. После следственных мероприятий ее отправили трезветь.

ФОТО: Politsei

«По предварительным данным, в пути водитель пыталась зажечь сигарету, но ее внимание было рассеянным и голова не была ясной, - рассказывает Вирк. - Она съехала с дороги, автомобиль, видимо, загорелся от зажженной сигареты, огонь быстро распространился и уничтожил весь автомобиль».

Дама не пострадала. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования.