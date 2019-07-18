Правительство Эстонии не поддержало законопроект о двойном гражданстве

Правительство Эстонии на заседании в четверг отвергло предложение крупнейшей оппозиционной партии Реформ разрешить предоставление двойного гражданства только гражданам по рождению.
Как заявил министр внутренних дел Март Хельме, он не поддерживает инициированный 12 июня законопроект реформистов, так как новая версия документа не отличается от ранее представленного законопроекта, сообщили пресс-службе правительства.
Подобный законопроект парламентская фракция Партии реформ предоставляла 9 мая и 8 октября 2018 года. На заседании 15 октября и 21 июня 2018 года правительство решило его не поддерживать.
Оно обосновало это тем, что предоставление права на обладание несколькими гражданствами только гражданам по рождению или части из них ставит в неравное положение тех граждан, кому это не разрешается.
Это касается прежде всего русскоговорящих жителей, получивших гражданство по натурализации.
Правительство не согласно также с тем, что в предложении реформистов говорится, что двойное гражданство не предоставляется лицам, проживавшим ранее на территории, входящей сейчас в состав Российской Федерации.