Правительство Эстонии не поддержало законопроект о двойном гражданстве

Как заявил министр внутренних дел Март Хельме, он не поддерживает инициированный 12 июня законопроект реформистов, так как новая версия документа не отличается от ранее представленного законопроекта, сообщили пресс-службе правительства.

Подобный законопроект парламентская фракция Партии реформ предоставляла 9 мая и 8 октября 2018 года. На заседании 15 октября и 21 июня 2018 года правительство решило его не поддерживать.

Оно обосновало это тем, что предоставление права на обладание несколькими гражданствами только гражданам по рождению или части из них ставит в неравное положение тех граждан, кому это не разрешается.

Это касается прежде всего русскоговорящих жителей, получивших гражданство по натурализации.