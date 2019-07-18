Картина дня: тяжелые аварии, концерт Metallica в Тарту и реакция посольства России на слова Рейнсалу

Тяжелая авария: столкнулись автобус и фура, пострадали 20 человек

По данным полиции, ДТП произошло на 27-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в 13.10. Столкнулись автобус Atko и грузовик, в результате чего автобус съехал с дороги. Читать далее...

Трагедия в Эстонии: случайный прохожий обнаружил в поле разбившегося мотоциклиста

Сегодня, 18 июля, около 9:00 полиция получила сообщение о тяжелом ДТП на 85-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме в деревне Пуйату. По первоначальным данным, погиб съехавший в поле мотоциклист. Читать далее...

Фото, видео, блог: Metallica вышла на сцену, публика в восторге

Сегодня около половины пятого группа Metallica приземлилась в Тартуском аэропорту. Около 21.30 легендарная группа вышла на сцену. Читать далее...

Правительство Эстонии не поддержало законопроект о двойном гражданстве

Правительство Эстонии на заседании в четверг отвергло предложение крупнейшей оппозиционной партии Реформ разрешить предоставление двойного гражданства только гражданам по рождению. Читать далее...

Министр сельской жизни отправился на рынок выяснять происхождение клубники

В четверг представители Ветеринарно-пищевого департамента и Министерства сельской жизни во главе с министром Мартом Ярвиком посетили столичный рынок Балтийского вокзала, чтобы в рамках официального рейда проверить, дают ли продавцы покупателям правильную информацию о месте произрастания клубники. Читать далее...

Еврокадемия оспорила в суде постановление министерства о своем закрытии

Еврокадемия оспорила в суде приказ министра образования и науки Майлис Репс, согласно которому правительству сделано предложение лишить частный вуз лицензии на обучение. Читать далее...

В посольстве России возразили министру Рейнсалу в связи с его заявлением о трагедии MH17

В посольстве России в Эстонии ответили на заявление министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу в связи с годовщиной авиакатастрофы MH17 Malaysia Airlines, в котором министр призвал Россию признать свою роль в этой трагедии. Читать далее...

Потерял все свои деньги и остался должен: один телефонный звонок разорил жителя Эстонии

На этой неделе в полицию обратились два человека, у которых мошенники пытались выманить деньги. Один из них догадался в ходе телефонного разговора, что задумал мошенник, и сразу же прекратил разговор. К сожалению, в отношении второго человека преступнику удалось реализовать свой план. Читать далее...

МВД снимает стружку с субподрядчиков

План Марта Хельме ужесточить приглашение на краткосрочную работу в Эстонию иностранцев, вызвал большой переполох в строительном секторе, поскольку мнением участников рынка не поинтересовались. Читать далее...

Студия Postimees: чем обернется усиление контроля за гастарбайтерами?

МВД возьмет под жесткий контроль иностранную рабочую силу. Работодатели больше не смогут прикрываться субподрядчиками. Штрафы за нарушение — до 64 000 евро. Читать далее...

Поджог студии аниме в Киото: более 20 погибших, многие в критическом состоянии