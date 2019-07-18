Картина дня: тяжелые аварии, реакция посольства России на слова Рейнсалу и усиление контроля за гастарбайтерами

Тяжелая авария: столкнулись автобус и фура, пострадали 20 человек

По данным полиции, ДТП произошло на 27-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в 13.10. Столкнулись автобус Atko и грузовик, в результате чего автобус съехал с дороги. Читать далее...

Трагедия в Эстонии: случайный прохожий обнаружил в поле разбившегося мотоциклиста

Сегодня, 18 июля, около 9:00 полиция получила сообщение о тяжелом ДТП на 85-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме в деревне Пуйату. По первоначальным данным, погиб съехавший в поле мотоциклист. Читать далее...

Правительство Эстонии не поддержало законопроект о двойном гражданстве

Правительство Эстонии на заседании в четверг отвергло предложение крупнейшей оппозиционной партии Реформ разрешить предоставление двойного гражданства только гражданам по рождению. Читать далее...

Министр сельской жизни отправился на рынок выяснять происхождение клубники

В четверг представители Ветеринарно-пищевого департамента и Министерства сельской жизни во главе с министром Мартом Ярвиком посетили столичный рынок Балтийского вокзала, чтобы в рамках официального рейда проверить, дают ли продавцы покупателям правильную информацию о месте произрастания клубники. Читать далее...

Еврокадемия оспорила в суде постановление министерства о своем закрытии

Еврокадемия оспорила в суде приказ министра образования и науки Майлис Репс, согласно которому правительству сделано предложение лишить частный вуз лицензии на обучение. Читать далее...

В посольстве России возразили министру Рейнсалу в связи с его заявлением о трагедии MH17

В посольстве России в Эстонии ответили на заявление министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу в связи с годовщиной авиакатастрофы MH17 Malaysia Airlines, в котором министр призвал Россию признать свою роль в этой трагедии. Читать далее...

МВД снимает стружку с субподрядчиков

План Марта Хельме ужесточить приглашение на краткосрочную работу в Эстонию иностранцев, вызвал большой переполох в строительном секторе, поскольку мнением участников рынка не поинтересовались. Читать далее...

Студия Postimees: чем обернется усиление контроля за гастарбайтерами?

МВД возьмет под жесткий контроль иностранную рабочую силу. Работодатели больше не смогут прикрываться субподрядчиками. Штрафы за нарушение — до 64 000 евро. Читать далее...

Поджог студии аниме в Киото: более 20 погибших, многие в критическом состоянии

По меньшей мере, 24 человека погибли в пожаре на студии по производству аниме в японском городе Киото, сообщает в четверг агентство Associated Press. Читать далее...

Суровая реальность: происшествия с участием электросамокатов становятся все серьезнее

Электроскутеры, совсем недавно ставшие для жителей Эстонии широкодоступным средством передвижения, все чаще попадают в дорожные и прочие происшествия, которые порой бывают довольно тяжелыми. Читать далее...

Семья маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всей Эстонией, обращается в суд

Семья маленькой Ариэллы, средства на лечение которой собирала деньги вся страна, решила обратиться в международный суд. Об этом в социальной сети Facebook сообщила мать девочки. Читать далее...

В Эстонии появился 41-й приговоренный к пожизненному заключению преступник

В Эстонии вступило в законную силу судебное решение, согласно которому 40-летний Энрико Нурм был признан виновным в изнасиловании двух женщин и жестоком убийстве мужчины и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Читать далее...

Пил хмельной чай и угощал им подругу: продавца MMS обвиняют в наркопреступлении

Продававший имеющий дурную славу в Эстонии хлорид натрия, или MMS, прежде судимый Свен Кабанен в последний день июля должен явиться в суд. Прокуратура обвиняет его в наркопреступлении. Читать далее...

Эксперты: поправки к закону лишь усугубят ситуацию с быстрыми кредитами

Министерство экономики хочет отменить жесткие ограничения на рекламу фирм, выдающих быстрые кредиты, которые были введены три года назад, когда государство решило сурово навести порядок на рынке быстрых кредитов. Теперь министерство считает, что пришло время смягчиться. Данное решение вызывает сомнения у политиков и кредитных консультантов. Читать далее...

Легендарный Rock Cafe переезжает: владельцы здания и рок-клуба судятся