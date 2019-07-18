Эстония и Финляндия полностью разошлись в вопросе о средиземноморских мигрантах

По словам Марта Хельме, которого цитирует Rus.ERR, для Эстонии в миграционной политике значение имеет удержание под контролем миграционного потока: «Первостепенную важность имеет предотвращение незаконной миграции, а также быстрая и эффективная высылка незаконно находящихся в стране людей».

Между тем министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, представляющая Зеленый союз, заявила журналистам о необходимости проявлять солидарность - в том числе, в приеме беженцев. По ее словам, средиземноморские государства нельзя оставлять наедине с миграционным потоком и Финляндия намерена создать группу стран-членов ЕС, которые готовы «вместе нести ответственность» - иными словами, принимать спасаемых в Средиземном море беженцев.