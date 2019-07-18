Жертвы законов: жители Маарду и Палдиски по-прежнему вынуждены обращаться к столичным врачам. Даже по мелочи

Несмотря на то, что еще осенью прошлого года, когда два города из-за непонятного тендера остались без своих врачей-специалистов, – прежние клиники просто проиграли конкурс и лишились договора с Больничной кассой – БК обещала решить эту проблему в самое ближайшее время. Есть же победители и новые, как считают специалисты от БК, лучшие медики, которые явятся и всех вылечат. Сейчас, в июле нынешнего года, выяснилось, что ничего не решилось.
Ситуация, случайно подсмотренная мною в одной из крупных таллиннских больниц. Дама почтенного возраста сидит в инвалидном кресле, взятом в аренду. В руках костыли, на ноге гипс. Сопровождающий ее молодой мужчина пытается выяснить в регистратуре, когда нужно прийти на очередной осмотр - сегодня врач принять не смог. Регистратор предлагает время через две недели: тогда же врач сделает рентген и оценит динамику выздоровления. Мужчина это число не подходит, а самостоятельно пациентка добраться не сможет.
«Мы же из Палдиски», - объясняет мужчина. - «А вы можете сделать рентген на месте, а врач отсюда посмотрит снимок? Семейный врач даст направление», - предлагает решение проблемы регистратор. - «Но в Палдиски больше нет врачей. Семейный есть, но все обследования и лечение проводятся только в Таллинне. Даже в Кейла ничего нет».
Свидетели диалога в шоке, я насторожилась – что значит, ничего нет? Обещали же решить проблему и как раз по ортопедии, которая до проведения злосчастного тендера в Палдиски была.
Всех звали, никто не пошел
Чтобы понять, что происходит в Палдиски, первым делом мы обратились в частную клинику Mediluks, которая лечила жителей города раньше и во время последнего тендера претендовала на финансирование работы врачей четырех специальностей: ЛОР, ортопед, невролог и гинеколог.
По словам члена правления клиники Натальи Стерзлевой, сейчас в Палдиски специалисты прием не ведут: «Ни новые партнеры Больничной кассы, ни большие таллиннские больницы не захотели взять на себя такие функции. Врачи-специалисты, работавшие в Mediluks, готовы были к новому сотрудничеству, мы (Paldiski Mediluks) готовы были предоставить помещение для приемов. Переговоры вели как мы, так и городские власти, вели несколько месяцев, но, к сожалению, они успехом не увенчались».
По ее словам, жители города постоянно жалуются в различные инстанции: «До конца марта город кормили обещаниями начать прием с 1 апреля, потом объявили, что договориться не удалось».
За объяснениями мы обратились в Больничную кассу, заодно спросив, а как дела в другом, оказавшемся в аналогичной ситуации городе, – Маарду.
Как оказалось, в Маарду ситуация точно такая же: проигравшая тендер Каллавереская больница предлагает и свои услуги, и свои помещения, но никто из медицинских учреждений, в том числе, и победители, о которых так ничего толком и неизвестно, но которые были выбраны лучшим – Силламяэский центр здоровья и Albiena SA – работать в городе не согласились.
«Больничная касса не может сотрудничать с прежними поставщиками услуг, предложения которых не оказались успешными в тендере на оказание помощи врачами-специалистами, - объяснила пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова. - Основанием для заключения договора о финансировании лечения является успешное предложение при участии в тендере. Mediluks участвовал в этом конкурсе на четыре специализациям (ЛОР, неврология, ортопедия, гинекология), но успеха не добилась, поскольку по сравнению с другими поставщиками набрала меньше баллов. Клиника уступила другим: например, в законопослушности, качестве и доступности услуг».
Она уточнила, что в прошлом году предложение Больничной кассы обсудили советы Ида-Таллиннской центральной больницы и Ляэне-Таллиннской центральной больницы, но ни одна из них тогда не согласилась начать обслуживать Палдиски, указав причину: дополнительные инвестиции. Осенью этого года переговоры продолжатся только с Ида-Таллиннской центральной больницей.
По словам представителя БК, в Маарду у Каллавереской больницы есть договор с Больничной кассой по специальности дерматовенеролог, а что касается других специализаций - «В прошлом году Каллавереская больница приглашала в свои помещения оказывать услуги клиники и больницы тех, у кого есть действующий договор с Больничной кассой. Например, они делали такое предложение Северо-Эстонской региональной больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице, Силламяэскому центру здоровья, Albiena SA и Medicum. Однако до сих пор не удалось начать сотрудничества ни с кем из них».
Затем к разговору подключилась Вивика Тамра, главный специалист отдела связей с общественностью и пропаганды здоровья Больничной кассы, которая еще раз уточнила, что сейчас БК ведет переговоры:
- с Ида-Таллиннской центральной больницей, чтобы найти решение для Палдиски;
- с Северо-Эстонской региональной больницей, чтобы найти решение для Маарду;
- и с Ида-Таллиннской центральной больницей, чтобы найти решение для оказания гинекологической помощи в Муствеэ.
Как оказалось, аналогичная проблема есть, например, и в Муствеэ, где не найден поставщик услуги по специализации гинекология: «Мы пытаемся решить проблему, обеспечив в регионе прежде всего помощь акушерок. Но не завершены и переговоры с Ида-Таллиннской центральной больницей на предмет гинеколога в Муствеэ».
Сил на Палдиски и Маарду нет ни у кого?
Что мешает крупным больницам прийти в два города, где есть бывшие партнеры – имеющие лицензии медицинские учреждения, готовые предоставить свои помещения, мы попытались выяснить в Северо-Эстонской региональной больнице и Ида-Таллиннской центральной больнице.
Руководитель по маркетингу Ида-Таллиннской региональной больницы Инге Судер честно объяснила: «Сейчас ситуация такова, что нам не хватает врачей-специалистов, чтобы начать приемы в Палдиски. Приемы врачей-специалистов сконцентрированы в крупных больницах, поскольку специалистов на всех просто не хватает».
От Северо-Эстонской региональной больницы ответил председатель правления Агрис Пеэду, который сказал, что его больница готова вести переговоры о Маарду в начале осени: «Планирование оказания помощи врачами-специалистами – это требующий времени процесс, которые предполагает и наличие возможностей, а также четкое планирование лечебных объемов. Кроме того, мы должны учесть, что как медицинское учреждение высшего уровня мы прежде всего должны обеспечить круглосуточной и круглогодичный кадровый состав больницы».
Вивика Тамра добавила: «Ни одна из этих больниц не обязана оказывать услуги в этих регионах, и сейчас Больничная касса, конечно, не хочет вменять им это в обязанность. Все больницы работают в пределах своих возможностей и наличия врачей. Если у них есть силы оказывать услуги в других регионах, то Больничная касса всегда согласна сотрудничать, что и было предложено».
Тамра напомнила и об одной из причин: «Все это является дополнительными инвестициями как для Больничной кассы, так и для больниц. Кроме того, что нужно найти врачей разных специальностей, которые отправились бы оказывать услуги на местах, необходимо приспособить помещения, приобрести высококачественную аппаратуру и оборудование для обследований и процедур (то есть, обеспечить всем, с чем прежний поставщик услуг не справлялся). Мы ищем разные возможности, и пытаемся в сотрудничестве с больницами прийти к положительному решению».
И все равно непонятно: почему бы не нанять отдельно врачей-специалистов, работавших раньше в этих городах? Если они настолько плохи, почему у них до сих пор есть лицензии, а если хорошие, что безусловано, то почему с ними не заключить договоры? Об этом стоит подумать, поскольку решило бы кадровую проблему.
Проблемы решат Центры здоровья, но не сейчас
Все это понятно и, наверное, объективно. Однако по-прежнему остается вопрос о победителях конкурса, которые перехватили у ряда ведущих и привычных людям клиник их договоры. В результате клиники остались без заказов, а люди без помощи.
Что по этому поводу думает Министерство социальных дел? Руководитель отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель ответил буквально следующее: «Мы понимаем обеспокоенность жителей Палдиски и Маарду по поводу доступности врачебной помощи рядом с домом. Крупные учреждения здравоохранения в сотрудничестве с Больничной кассой ищут возможность, чтобы квалифицированная помощь врачей-специалистов была обеспечена в регионах и в будущем. В том числе и поэтому по всей Эстонии строятся новые современные Центры здоровья первичного уровня, а также расширяется выбор медицинских услуг, предлагаемых семейными врачами».
Он уточнил, что, например, в Маарду Центр здоровья должен быть построен к концу 2020 года: «Кроме семейных врачей и медсестер в Центре здоровья должны будут начать работ у физиотерапевты, акушерки, также будут предлагаться услуги сестринского ухода на дому, и - в зависимости от потребностей - в центре смогут работать и другие специалисты».
Почему все сваливается на семейных врачей? «Семейные врачи и медсестры – это специалисты, имеющие всестороннюю квалификацию, которые в состоянии решить большую часть наших проблем со здоровьем на протяжении всей жизни. Кроме того, семейные врачи могут посоветоваться с врачами-специалистами посредством э-консультаций. А с учет ом происходящих демографических изменений роль семейной медицины в здравоохранении в будущем еще больше увеличится, что также неизбежно, поскольку в каждом маленьком населенном пункте невозможно обеспечить помощь врачей-специалистов».
По поводу Центров здоровья, которые в итоге действительно могут решить проблемы жителей маленьких городов и населенных пунктов, поскольку по своей структуре очень похожи на советские поликлиники, информацию представила и Вивика Тамра: «По состоянию на настоящий момент, по всей Эстонии работают несколько десятков Центров здоровья. В этом году такие центры откроются в Кехра, Сауэ, Кохила, Рапла, Антсла, Валга, Нарве и в Вяйке-Маарья. К 2023 году запланировано построить еще более 60 центров здоровья по всей Эстонии». Узнать, где центры есть уже сейчас, можно здесь.
Также она ответила на вопрос, касающийся аналогичных тендеров в будущем: «Тендер на врачей-специалистов был сложным и объемным. Мы согласны, что в будущем он должен стать более гибким. Конечно, и Больничной кассе, и участникам тендера есть чему поучиться, и нужно попытаться исправить свои ошибки к следующему конкурсу. Его мы начали планировать заранее и задействуем все возможные стороны, в сотрудничестве с которыми составляем критерии и возможности тендера, чтобы провести его спокойнее».
Будем надеяться, что когда-то этот вопрос решится. Пока же все-таки очень хочется узнать, чем занимаются выигравшие конкурс клиники, которые с самого начала этого скандала не реагируют на письма и не отвечают на телефонные звонки – они же лучшие, так где они?