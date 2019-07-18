Жертвы законов: жители Маарду и Палдиски по-прежнему вынуждены обращаться к столичным врачам. Даже по мелочи

Тамра напомнила и об одной из причин: «Все это является дополнительными инвестициями как для Больничной кассы, так и для больниц. Кроме того, что нужно найти врачей разных специальностей, которые отправились бы оказывать услуги на местах, необходимо приспособить помещения, приобрести высококачественную аппаратуру и оборудование для обследований и процедур (то есть, обеспечить всем, с чем прежний поставщик услуг не справлялся). Мы ищем разные возможности, и пытаемся в сотрудничестве с больницами прийти к положительному решению».

И все равно непонятно: почему бы не нанять отдельно врачей-специалистов, работавших раньше в этих городах? Если они настолько плохи, почему у них до сих пор есть лицензии, а если хорошие, что безусловано, то почему с ними не заключить договоры? Об этом стоит подумать, поскольку решило бы кадровую проблему.

Проблемы решат Центры здоровья, но не сейчас

Все это понятно и, наверное, объективно. Однако по-прежнему остается вопрос о победителях конкурса, которые перехватили у ряда ведущих и привычных людям клиник их договоры. В результате клиники остались без заказов, а люди без помощи.

Что по этому поводу думает Министерство социальных дел? Руководитель отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель ответил буквально следующее: «Мы понимаем обеспокоенность жителей Палдиски и Маарду по поводу доступности врачебной помощи рядом с домом. Крупные учреждения здравоохранения в сотрудничестве с Больничной кассой ищут возможность, чтобы квалифицированная помощь врачей-специалистов была обеспечена в регионах и в будущем. В том числе и поэтому по всей Эстонии строятся новые современные Центры здоровья первичного уровня, а также расширяется выбор медицинских услуг, предлагаемых семейными врачами».

Он уточнил, что, например, в Маарду Центр здоровья должен быть построен к концу 2020 года: «Кроме семейных врачей и медсестер в Центре здоровья должны будут начать работ у физиотерапевты, акушерки, также будут предлагаться услуги сестринского ухода на дому, и - в зависимости от потребностей - в центре смогут работать и другие специалисты».

Почему все сваливается на семейных врачей? «Семейные врачи и медсестры – это специалисты, имеющие всестороннюю квалификацию, которые в состоянии решить большую часть наших проблем со здоровьем на протяжении всей жизни. Кроме того, семейные врачи могут посоветоваться с врачами-специалистами посредством э-консультаций. А с учет ом происходящих демографических изменений роль семейной медицины в здравоохранении в будущем еще больше увеличится, что также неизбежно, поскольку в каждом маленьком населенном пункте невозможно обеспечить помощь врачей-специалистов».

По поводу Центров здоровья, которые в итоге действительно могут решить проблемы жителей маленьких городов и населенных пунктов, поскольку по своей структуре очень похожи на советские поликлиники, информацию представила и Вивика Тамра: «По состоянию на настоящий момент, по всей Эстонии работают несколько десятков Центров здоровья. В этом году такие центры откроются в Кехра, Сауэ, Кохила, Рапла, Антсла, Валга, Нарве и в Вяйке-Маарья. К 2023 году запланировано построить еще более 60 центров здоровья по всей Эстонии». Узнать, где центры есть уже сейчас, можно здесь.

Также она ответила на вопрос, касающийся аналогичных тендеров в будущем: «Тендер на врачей-специалистов был сложным и объемным. Мы согласны, что в будущем он должен стать более гибким. Конечно, и Больничной кассе, и участникам тендера есть чему поучиться, и нужно попытаться исправить свои ошибки к следующему конкурсу. Его мы начали планировать заранее и задействуем все возможные стороны, в сотрудничестве с которыми составляем критерии и возможности тендера, чтобы провести его спокойнее».