Фото: продается новая дача на Чудском озере

Строительство домика не завершено, хотя построен он в 2010 году. В объявлении написано, что дом подходит для круглогодичного проживания.

ФОТО: KV.EE

Общая площадь дома 120 м2. Предполагается, что на первом этаже будут находиться гостиная, кухня, туалет и баня с раздевалкой и душевой, а на втором - две спальни.

ФОТО: KV.EE

Отапливать дом можно как электричеством, так и с помощью печи или камина. На соседнем участке имеется новая скважина, пользоваться которой можно по договоренности с соседями. Также еще одна скважина есть в общем пользовании - на восемь участков.

ФОТО: KV.EE

В 50 метрах от дома стоит баня общего пользования. До берега озера - 250 метров, рядом автобусная остановка. Возможен обмен на квартиру в Пярну или в Таллинне, а также на трехкомнатную квартиру в Йыхви или Нарве.