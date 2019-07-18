Полицию завалили сообщениями: смуглые мужчины на желтом фургоне встревожили людей

На прошлой неделе полиция предупреждала о подозрительно ведущих себя смуглых мужчинах, которые передвигаются на темном фургоне и предлагают кровельные работы или установку водосточного желоба. На этой неделе поступили сообщения, что эти же люди уже передвигаются на желтом фургоне.
Например, во вторник в Тырва на улице Калеви видели желтый фургон, который останавливался перед домами, а сидевшие в автомобиле люди предлагали установить водосточный желоб. В группе Facebook «Märgatud Tõrvas» появилась публикация, что незнающие языка смуглые мужчины с усами подозрительно осматриваются вокруг, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Пресс-секретарь полиции Керли Вирк подтвердила вчера, что в последнее время и из Вильяндимаа поступают сообщения о предлагающих услуги подозрительных мужчинах на желтом фургоне. По ее словам, полиция выясняет мотивы мужчин.
«К сожалению, раньше происходили случаи, когда передвигающиеся от двери к двери люди пытались получить деньги от доверчивых граждан, но при этом не выполняли работу или не исполняли ее в соответствии с запрошенной ценной», - рассказал ранее представитель Лыунаской префектуры Маргус Сассь.
«Рекомендуем молодым людям объяснить своим пожилым родственникам, чтобы они всегда основательно продумывали, как и у кого заказывают подобные работы, чтобы никто после не чувствовал себя обманутым», - добавил полицейский.