Полицию завалили сообщениями: смуглые мужчины на желтом фургоне встревожили людей

Например, во вторник в Тырва на улице Калеви видели желтый фургон, который останавливался перед домами, а сидевшие в автомобиле люди предлагали установить водосточный желоб. В группе Facebook «Märgatud Tõrvas» появилась публикация, что незнающие языка смуглые мужчины с усами подозрительно осматриваются вокруг, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк подтвердила вчера, что в последнее время и из Вильяндимаа поступают сообщения о предлагающих услуги подозрительных мужчинах на желтом фургоне. По ее словам, полиция выясняет мотивы мужчин.

«К сожалению, раньше происходили случаи, когда передвигающиеся от двери к двери люди пытались получить деньги от доверчивых граждан, но при этом не выполняли работу или не исполняли ее в соответствии с запрошенной ценной», - рассказал ранее представитель Лыунаской префектуры Маргус Сассь.