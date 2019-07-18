10 000 клиентов Microsoft стали жертвами кибератак

Компания Microsoft сообщила 10-и тысячам клиентов, что в течение последнего года они стали жертвами кибератак из России, Ирана, Северной Кореи и других стран, сообщает Vox.
По словам вице-президента отдела безопасности клиентов Microsoft Тома Барта, целью 84% зарегистрированных атак были компании и 16% – частные лица. Барт добавил, что эти кибератаки не связаны с вмешательством в выборы.
Однако предприятие отмечает, что эти атаки вызывают беспокойство: насколько широко государства используют кибератаки для сбора шпионских данных, влияния на геополитику и для достижения иных целей.
Microsoft предупредил 781 организацию, следящую за соблюдением демократии, что, начиная с августа прошлого года, они также стали жертвами кибератак. Все эти предприятия пользовались Microsoft AccountGuard.
Более всего кибератак в США были организованы из России, Ирана и Северной Кореи.
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