10 000 клиентов Microsoft стали жертвами кибератак

По словам вице-президента отдела безопасности клиентов Microsoft Тома Барта, целью 84% зарегистрированных атак были компании и 16% – частные лица. Барт добавил, что эти кибератаки не связаны с вмешательством в выборы.

Однако предприятие отмечает, что эти атаки вызывают беспокойство: насколько широко государства используют кибератаки для сбора шпионских данных, влияния на геополитику и для достижения иных целей.

Microsoft предупредил 781 организацию, следящую за соблюдением демократии, что, начиная с августа прошлого года, они также стали жертвами кибератак. Все эти предприятия пользовались Microsoft AccountGuard.

Более всего кибератак в США были организованы из России, Ирана и Северной Кореи.