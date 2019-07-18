Потерял все свои деньги и остался должен: один телефонный звонок разорил жителя Эстонии

«Все происходило следующим образом. Пострадавшему позвонили с незнакомого номера и сказали, что это представитель фирмы "Щит и меч". Якобы фирма занимается возвратом денег тем людям, которые инвестировали, но были обмануты. Так как звонок получил человек, который, и правда, примерно год назад попался с инвестициями на удочку мошенника, то пострадавший поверил и был готов выполнить в интернет-банке все распоряжения звонящего», - сообщает полиция.

Следователь Йыхвиского отделения полиции Елена Куузик сказала, что звонил, скорее всего, тот же человек, который ранее выманил у пострадавшего деньги, поскольку он знал имя и банковские реквизиты потерпевшего. Теперь же мошенник попросил, чтобы пострадавший выслал через Skype копии документов, которые подтверждают личность, и попросил войти в интернет-банк. Через какое-то время на счет потерпевшего поступило почти 4000 евро. Звонящий стал утверждать, что это криптовалюта и надо сделать еще некоторые операции.

«Результат, к сожалению, такой, что со счета пострадавшего исчезли все деньги, которые были там на тот момент. Кроме того, пострадавший узнал, что на его имя оформлена в фирме ссуда, которую он теперь должен возвращать», - отметила представитель полиции.