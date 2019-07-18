Потерял все свои деньги и остался должен: один телефонный звонок разорил жителя Эстонии
На этой неделе в полицию обратились два человека, у которых мошенники пытались выманить деньги. Один из них догадался в ходе телефонного разговора, что задумал мошенник, и сразу же прекратил разговор. К сожалению, в отношении второго человека преступнику удалось реализовать свой план, сообщает отделение полиции Йыхви на своей странице в Facebook.
«Все происходило следующим образом. Пострадавшему позвонили с незнакомого номера и сказали, что это представитель фирмы "Щит и меч". Якобы фирма занимается возвратом денег тем людям, которые инвестировали, но были обмануты. Так как звонок получил человек, который, и правда, примерно год назад попался с инвестициями на удочку мошенника, то пострадавший поверил и был готов выполнить в интернет-банке все распоряжения звонящего», - сообщает полиция.
Следователь Йыхвиского отделения полиции Елена Куузик сказала, что звонил, скорее всего, тот же человек, который ранее выманил у пострадавшего деньги, поскольку он знал имя и банковские реквизиты потерпевшего. Теперь же мошенник попросил, чтобы пострадавший выслал через Skype копии документов, которые подтверждают личность, и попросил войти в интернет-банк. Через какое-то время на счет потерпевшего поступило почти 4000 евро. Звонящий стал утверждать, что это криптовалюта и надо сделать еще некоторые операции.
«Результат, к сожалению, такой, что со счета пострадавшего исчезли все деньги, которые были там на тот момент. Кроме того, пострадавший узнал, что на его имя оформлена в фирме ссуда, которую он теперь должен возвращать», - отметила представитель полиции.
Куузик отметила, что сама не слышала, чтобы существовало какое-либо предприятие, которое занимается возвратом денег людям, которые пострадали от действий мошенников. «Относитесь, пожалуйста, скептически к звонкам подобного рода. Свои данные ни в коем случае нельзя обнародовать другим людям. Только таким образом вы сможете себя защитить от действий мошенников», - добавила она.