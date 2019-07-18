Чт, 18.07.2019
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  • У берегов Финляндии на дне лежат 1300 судов, некоторые из них угрожают водам Балтийского моря

У берегов Финляндии на дне лежат 1300 судов, некоторые из них угрожают водам Балтийского моря

Sõuderetk üle Soome lahe

ФОТО: Erakogu

Министерство окружающей среды Финляндии в рамках программы по охране водоемов проводит проект по изучению затонувших судов, сообщает Fontanka.ru cо ссылкой на финский новостной портал Yle.

«Наши эксперты на данный момент занимаются расследованием рисков, связанных с останками кораблей, а также с затопленными в море взрывчатыми веществами и боеприпасами», – сказал директор по развитию Центра окружающей среды Финляндии Йорма Рюткёнен.

По оценкам специалистов Финского института окружающей среды Syke, на дне моря у берегов Финляндии лежат 1300 судов, среди них есть танкеры, нефть из которых может в любой момент просочиться в воду. Внутри них могут быть и другие вредные для окружающей среды вещества, в том числе ртуть. 

Исследователи нанесут на карту затонувшие суда, которые проржавели или находятся вблизи чувствительных природных объектов, чтобы в дальнейшем отслеживать их состояние.

По данным министерства, откачку нефти планируется начать в следующем году, как только будет завершена оценка рисков.

Ранее сообщалось, что на дне Финского залива под Коткой нашли два старинных корабля конца XVIII века.

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