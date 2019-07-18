Чт, 18.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Эстонские шпажистки остались без медалей

Katrina Lehis (vasakul) saab veerandfinaalmatšis Itaaliaga torke kirja.

ФОТО: Rahvusvaheline Vehklemisliit/Bizzi Team

В личных соревнованиях по фехтованию на шпагах эстонские фехтовальщицы не смогли занять призовые места. Лучшим результатом стал для наших девушек выход в 1/8 финала.

Этого результата добилась Катрина Лехис, победившая в 1/16 финала Эстер Мухари из Венгрии 15:6. На этой же стадии Ирина Эмбрих уступила француженке Коралин Витали. В 1/8 финала Лехис встречалась с представительницей Гонконга Вивиан Конг. Катрина Лехис вела в первом периоде, но позволила сопернице сравнять счет, а затем и выити вперед. Догнать Конг Лехис не смогла и уступила 13:15.

Завтра в борьбу вступают мужчины, нашу страну в личной шпаге представляет Сийм Прийнитс.

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