Эстонские шпажистки остались без медалей

Этого результата добилась Катрина Лехис, победившая в 1/16 финала Эстер Мухари из Венгрии 15:6. На этой же стадии Ирина Эмбрих уступила француженке Коралин Витали. В 1/8 финала Лехис встречалась с представительницей Гонконга Вивиан Конг. Катрина Лехис вела в первом периоде, но позволила сопернице сравнять счет, а затем и выити вперед. Догнать Конг Лехис не смогла и уступила 13:15.