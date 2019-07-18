ООН: Азия стала крупнейшим рынком метамфетамина в мире

В интервью Reuters представитель управления по Азиатско-Тихоокеанскому региону Джереми Дуглас отметил, что сейчас АТР является крупнейшим в мире рынком метамфетамина: если в 2013 году объем рынка этого наркотика в регионе оценивался в 15 млрд долларов, то сейчас он составляет до 61 млрд, причем треть оборота приходится на такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

По мнению экспертов ООН, именно эти страны являются одними из главных объектов сбыта наркотика, производимого в странах Юго-Восточной Азии под контролем наркокартелей из Гонконга, Макао, Тайваня и Таиланда.

При этом, как отмечается в докладе, на севере Мьянмы объемы производства метамфетамина достигают промышленных масштабов. В свою очередь, усилия местных властей по борьбе с наркотрафиком обесцениваются высоким уровнем коррупции.