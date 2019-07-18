Смерть младенца без прививки: расследование показало, что трагедии можно было избежать

Новость, что в Детской клинической университетской больнице в Латвии в течение месяца скончались два младенца, которые не получили необходимых прививок, ошеломила общественность. Латвийская Инспекция здравоохранения провела свое расследование, выяснив, как этих смертей можно было избежать.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в Детской клинической университетской больнице в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок.
Как рассказали в больнице, один из детей был болен коклюшем и умер от тяжелых осложнений, так как не был привит от этой болезни. После трагедии был начат сбор подписей за ограничение господдержки родителям, которые отказываются от обязательной вакцинации детей.
TVNET пишет о результат анализа первого случая смерти Инспекции здравоохранения.
В ноябре 2018 года младенец, которому было всего 3 месяца и 23 дня, умер в результате тяжелых осложнений коклюша по ряду причин и способствующих тому факторов. Он заразился коклюшем в возрасте двух месяцев, не успев получить вакцину.
Отмечается, что вакцинация начинается в возрасте двух месяцев, таким образом, возраст от 2 до полных 3 месяцев – время, предусмотренное законом.
Что случилось: Так как ребенок не успел посетить рекомендуемых специалистов, семейный врач и родители договорились отложить вакцинацию до трехмесячного возраста, что оказалось роковой ошибкой, так как за это время ребенок успел заразиться коклюшем (первые симптомы в среднем появляются через 7-10 дней).
К чему пришли: Инспекция проанализировала причины, по которым прививка была отложена и сделала вывод, что они не были основаны на современных доводах.
В то же время выяснилось, что ни в одном нормативном акте или правилах, противопоказания к вакцинации не сформулированы, что также допускает интерпретации среди семейных врачей, и назначение прививки зависит от знаний и соображений семейного врача.
Как не допустить повторной трагедии: Знания родителей о вакцинации и ее противопоказаниях играют важную роль, потому, согласно мнению Инспекции, чтобы не допустить повторного несчастья, нужно думать о том, как улучшить уже имеющуюся информацию, и как обеспечить просвещение будущих и новоиспеченных родителей.
Было бы видно, откуда и какую информацию родители используют для принятия своих решений, какую информацию получают будущие родители и практика семейных врачей, а также как и действительно ли родители проинформированы о рекомендациях Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) о вакцинации детей. Это единственный материал, который можно найти в интернете на латышском языке и где можно найти и противопоказания.
Согласно этой информации, вакцинацию нужно отложить в случае, если есть серьезное острое заболевание (например, острое заболевание верхних дыхательных путей, пневмония) с повышенной температурой или обострение хронической болезни. Противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции, иммунодефицит.
Также Инспекция здравоохранения на своем сайте упоминает то, что в некоторых странах, например, в Великобритании прививка против коклюша рекомендуется женщинам во время беременности. Это делается с целью снижения риска заражения младенца до начала вакцинации.
Симптомы заболевания: Инспекция проанализировала период амбулаторного и лечебного этапа, выявив симптомы заболевания.
Симптомы коклюша возникают постепенно, болезнь проявляется как обычное острое респираторное заболевание, пока симптомы внезапно не становятся угрожающими. Эта информация хорошо описана в информативном материале ЦПКЗ (доступна тут).
Непривитый малыш, который болен, воспринимается как пациент высокого риска. Это должно быть красным сигналом как для родителей, так и для семейного врача.
Педиатрам симптомы коклюша хорошо знакомы, в то время как для семейных врачей, которые не являются педиатрами, его диагностика нередко вызывает затруднения. В этих обстоятельствах скрывается потенциал как для привлечения педиатра в раннем возрасте, особенно для младенцев, так и реализация дальнейшей образовательной программы для семейных врачей.
Итог: К сожалению, малыш с тяжелыми осложнениями, лечение которых не дало результатов, попал в стационар только через 12 дней после того, как заболел.
Что еще нужно знать: В результате анализа была изучена ситуация, при которой у семейного врача в день, когда малыш в возрасте трех месяцев прибыл на вакцинацию, не доступна вакцина HEXACIMA. Это проблема, которую можно решить и уже был изменен допустимый объем заказов вакцины, однако это обстоятельство не является прямой причинно-следственной связью критического исхода для малыша: ребенок уже заболел коклюшем (инкубационный период составляет 7-10 дней, иногда и 21 день после заражения), в связи с чем отсутствие прививки уже никак не повлияло.
Почему это важно: По каким причинам назначается отсрочка вакцинации исследуется для того, чтобы можно было выявить в компетенции семейных врачей возможные слабые места. Их нужно будет учесть в программах дальнейшего образования в рамках повторной сертификации специальности.
Вывод: К смерти малыша привел ряд обстоятельств, которых можно было бы избежать, если бы вовремя сделали прививку и/или своевременно распознали тяжелую болезнь.
Уже совсем скоро Русский TVNET подробно расскажет о втором случае - смерти малыша, который не получил обязательную дозу витамина K.