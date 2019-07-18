Смерть младенца без прививки: расследование показало, что трагедии можно было избежать

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в Детской клинической университетской больнице в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок.

Как рассказали в больнице, один из детей был болен коклюшем и умер от тяжелых осложнений, так как не был привит от этой болезни. После трагедии был начат сбор подписей за ограничение господдержки родителям, которые отказываются от обязательной вакцинации детей.

TVNET пишет о результат анализа первого случая смерти Инспекции здравоохранения.

В ноябре 2018 года младенец, которому было всего 3 месяца и 23 дня, умер в результате тяжелых осложнений коклюша по ряду причин и способствующих тому факторов. Он заразился коклюшем в возрасте двух месяцев, не успев получить вакцину.

Отмечается, что вакцинация начинается в возрасте двух месяцев, таким образом, возраст от 2 до полных 3 месяцев – время, предусмотренное законом.

Что случилось: Так как ребенок не успел посетить рекомендуемых специалистов, семейный врач и родители договорились отложить вакцинацию до трехмесячного возраста, что оказалось роковой ошибкой, так как за это время ребенок успел заразиться коклюшем (первые симптомы в среднем появляются через 7-10 дней).

К чему пришли: Инспекция проанализировала причины, по которым прививка была отложена и сделала вывод, что они не были основаны на современных доводах.

В то же время выяснилось, что ни в одном нормативном акте или правилах, противопоказания к вакцинации не сформулированы, что также допускает интерпретации среди семейных врачей, и назначение прививки зависит от знаний и соображений семейного врача.

Как не допустить повторной трагедии: Знания родителей о вакцинации и ее противопоказаниях играют важную роль, потому, согласно мнению Инспекции, чтобы не допустить повторного несчастья, нужно думать о том, как улучшить уже имеющуюся информацию, и как обеспечить просвещение будущих и новоиспеченных родителей.

Было бы видно, откуда и какую информацию родители используют для принятия своих решений, какую информацию получают будущие родители и практика семейных врачей, а также как и действительно ли родители проинформированы о рекомендациях Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) о вакцинации детей. Это единственный материал, который можно найти в интернете на латышском языке и где можно найти и противопоказания.

Согласно этой информации, вакцинацию нужно отложить в случае, если есть серьезное острое заболевание (например, острое заболевание верхних дыхательных путей, пневмония) с повышенной температурой или обострение хронической болезни. Противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции, иммунодефицит.

Также Инспекция здравоохранения на своем сайте упоминает то, что в некоторых странах, например, в Великобритании прививка против коклюша рекомендуется женщинам во время беременности. Это делается с целью снижения риска заражения младенца до начала вакцинации.