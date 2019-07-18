Конец пивного бума? Эстонская крафтовая пивоварня обанкротилась

Первое общее собрание кредиторов назначено на 21 августа. Заявление о признании себя банкротом паевое товарищество Hiiumaa Pruulikoda представило в суд 1 июля.

В банкротном заявлении производитель пива указал, что не достиг достаточного объема производства, вследствие чего обороты не вышли на запланированный объем, образовалась нехватка оборотных средств, а заимодавцы расторгли договоры.

Суд установил, что Hiiumaa Puulikoda является стабильно неплатежеспособным предприятиям, и поэтому объявил его банкротом. В ходе дальнейшего банкротного производства должна выясниться причина возникновения неплатежеспособности.

В 2016 году оборот предприятия составил 127 500 евро, а годом позднее - 214 000 евро. При этом убытки пивоварни составили в 2016 году 365 200 евро, а в позапрошлом - 238 200 евро.

За это время островная компания успела получить ряд призов. Например, первая партия получила на проходившем в Риге крупнейшем пивном конкурсе Балтийских стран Baltic Beer Star четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Владелец пивоварни Тарви Пинк тогда сказал, что они сварили в точности такое пиво, какое нравится их друзьям.