Чт, 18.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Фото, видео, блог: Metallica вышла на сцену, публика в восторге

Сегодня около половины пятого группа Metallica приземлилась в Тартуском аэропорту, сообщает Tartu Postimees. Около 21.30 легендарная группа вышла на сцену. 

Самолет прибыл в Тарту из Копенгагена. Легендарную группу встретила полиция, после чего колонна из нескольких микроавтобусов направилась в сторону концертной площадки.

Первая группа из разогрева Bokassa уже начала выступление, фанаты принимают артистов спокойно и копят силы для главных звезд вечера. Следом вышла группа Ghost. 

Публика продолжает стягиваться на концерт. Смотрите, кто пришел!

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