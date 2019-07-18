Фото, видео, блог: Metallica вышла на сцену, публика в восторге

Сегодня около половины пятого группа Metallica приземлилась в Тартуском аэропорту, сообщает Tartu Postimees. Около 21.30 легендарная группа вышла на сцену.
Самолет прибыл в Тарту из Копенгагена. Легендарную группу встретила полиция, после чего колонна из нескольких микроавтобусов направилась в сторону концертной площадки.
Первая группа из разогрева Bokassa уже начала выступление, фанаты принимают артистов спокойно и копят силы для главных звезд вечера. Следом вышла группа Ghost.
Публика продолжает стягиваться на концерт. Смотрите, кто пришел!